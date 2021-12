Ishak Belfodil (51. Minute) und Marco Richter (57.) drehten am Samstag (18.12.2021) im Berliner Olympiastadion innerhalb von Minuten den 0:1-Rückstand durch Julian Brandt (31.). Erneut Richter (69.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Dortmunds Anschlusstreffer von Steffen Tigges (83.) kam bei der 2:3 (1:0)-Niederlage zu spät.

Hertha BSC rehabilitierte sich damit für die 0:4-Niederlage unter der Woche beim 1. FSV Mainz 05 und stellte mit 21 Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte her. Der BVB bleibt mit 34 Punkten zwar Zweiter, hat aber nach Bayern Münchens 4:0 gegen den VfL Wolfsburg am Ende der Hinrunde schon neun Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.