Nur vier Minuten später hatte Jurgen Ekkelkamp sogar die Chance auf die Führung, sein Versuch ging jedoch an die Latte. Und dann schlug mitten in den Berliner Offensivdrang Freiburg eiskalt zu. Erneut nutzte das Team von Christian Streich einen Eckball, Nils Petersen traf per Fallrückzieher das 2:1. Der Rekord-Joker der Bundesliga traf erneut nach einer Einwechslung - zum 30. Mal in seiner Karriere.

Hertha kann Freiburg nicht nochmal bestrafen

Danach war den Berlinern der Schock wieder anzumerken. Die Hauptstädter konnten keinen Druck mehr erzeugen, stattdessen hatte Freiburg weitere Gelegenheiten, nutzte diese aber wie beim Stand von 1:0 erneut nicht. Diesmal jedoch ohne Konsequenz, es blieb beim 2:1-Erfolg.