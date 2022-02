Hertha BSC - RB Leipzig 1:6

Hertha BSC fällt gegen Leipzig nach Platzverweis auseinander

Stand: 21.02.2022, 00:01 Uhr

Die Krise von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga hat auch nach dem Spiel gegen RB Leipzig Bestand. Gegen die Sachsen hielten die Berliner am Sonntag (20.02.2022) lange gut mit, in Unterzahl wurde es dann deutlich. Das Endergebnis am 23. Spieltag lautete 1:6.