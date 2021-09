Nach dem 2:1 (0:0) am Freitagabend (17.09.2021) rückt die Hertha mit sechs Punkten zumindest über Nacht auf Rang neun vor. Fürth bleibt mit einem Zähler Tabellenschlusslicht.

Fürth trifft vom Punkt - und dreht das Spiel am Ende selbst

Nach einer schwachen ersten Hälfte stand es 0:0. Hertha hatte die einzige Chance durch Suat Serdars Schuss in der 15. Minute, doch der ging knapp am Tor vorbei.

In der zweiten Hälfte wurde das Spiel zumindest unterhaltsamer: Herthas Deyovaisio Zeefuik foulte den Fürther Jeremy Dudziak im Strafraum, den Strafstoß verwandelte Branimir Hrgota (57.). Hertha fand eine Antwort: Jurgen Ekkelenkamp wurde in der 60. Minute eingewechselt, in der 61. Minute traf er zum Ausgleich, als er freistehend nach einer Ecke von rechts einköpfte.

Das Spiel drehte Fürth dann selbst: Herthas Richter flankte den Ball nach innen, der Fürther Maximilian Bauer bugsierte den Ball bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor (79.).