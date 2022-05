Haaland hat schwierige Tage hinter sich. Sein Berater Mino Raiola war am vergangenen Samstag gestorben, am Donnerstag wurde dieser in Monaco beerdigt. "Man hat ihm angemerkt, dass ihn das auch belastet hat, dass er eine sehr enge Bindung zu Raiola hatte genauso wie Malen. Deswegen war es auch keine Frage für uns, ihn am Donnerstag zu entlassen und trotzdem wird er heute Gas geben" , hatte Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor dem Spiel gesagt. Haaland war ebenso wie Teamkollege Donyell Malen zur Trauerfeier gereist.