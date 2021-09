Am Sonntagabend (26.09.2021) setzte sich der SC zum Abschluss des 6. Spieltages eindrucksvoll mit 3:0 (3:0) gegen überforderte Augsburger durch. Die Treffer erzielten Lukas Kübler (6.), Lucas Höler (25.) und Vincenzo Grifo (33.).

Durch den Sieg bleibt Freiburg in der laufenden Spielzeit neben Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München das einzige ungeschlagene Team und steht nun auf Rang fünf. Augsburg ist es indes im Tabellenkeller angekommen und hat nach sechs Partien weiterhin nur zwei geschossene Tore auf dem Konto - Liga-Tiefstwert.

Streichs Startelf-Rotation mit Wirkung

Freiburg-Trainer Christian Streich, der nach dem Sieg mit Megafon in die Fankurve ging und ein Lied anstimmte, schien zum Abschied aus dem Dreisamstadion ein besonderes Bauchgefühl gehabt zu haben. Denn vor dem Umzug in die neue Arena im Oktober zahlten sich seine Veränderungen in der Startformation nochmal richtig aus.

Sowohl Mittelfeldmann Nicolas Höfler als auch die Offensivkräfte Höler und Grifo brachten frischen Wind nach dem torlosen Remis in Mainz - und sollten eine besondere Rolle in dieser Partie spielen. Außerdem ersetzte Woo-yeong Jeong Kevin Schade.

Höflers Zuspiele überwinden Augsburgs Ausrichtung

In der Anfangsphase dominierte gleich der SC Freiburg, hatte früh an die 70 Prozent Ballbesitz. Augsburg überließ den Hausherren das spielerische Geschehen und war erst einmal im tiefen 5-3-2 gegen den Ball darauf bedacht, kompakt zu stehen und Umschaltmomente über Stürmer Ruben Vargas zu forcieren, was jedoch kaum gelang.

Diese Marschroute entpuppte sich auch schon früh im Spiel als unzureichend, denn trotz der defensiven Formation fehlte beizeiten der Druck auf die Freiburger Schaltzentrale, so dass der SC im oft zwischen die FCA-Ketten kam. Vor allem über die rechte Augsburger Abwehrseite wurde es oft gefährlich.