Neuer Lewandowski-Rekord bei Bayern-Sieg über Wolfsburg

Die Ausgangslage hätte nicht unterschiedlicher sein können: Mit dem souveränen 5:0 in Stuttgart hatten sich die Münchner unter der Woche zum 25. Mal die Hinrundenmeisterschaft gesichert. Wolfsburg hingegen blieb schon nach dem 2:3 gegen den 1. FC Köln unter Trainer Florian Kohfeldt tief in der Krise und hat nun die vergangenen sieben Pflichtspiele allesamt verloren.

Müller veredelt sein 400. Bundesligaspiel

Die "Wölfe" stellten sich in München von Beginn an in erster Linie hinten rein, spielten defensiv mit einer Fünferkette. Die brach bereits nach sieben Minuten. Einen Schuss von Serge Gnabry aus 25 Metern ließ VfL-Schlussmann Koen Casteels nach vorne prallen, Müller stand in seinem 400. Bundesligaspiel wieder einmal goldrichtig und staubte zur Führung ab.

Wolfsburg offensiv zu zaghaft

Die Chance zum Ausgleich vergab quasi im Gegenzug Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst, der vom rechten Fünfereck am stark reagierenden Bayern-Torhüter Manuel Neuer scheiterte. In der Folge fehlte es den Wolfsburgern an Mut, offensiv wirklich ins Risiko zu gehen - daran änderte auch ein weiterer guter Versuch von Weghorst (33.) nichts.