1. FC Köln - VfL Wolfsburg 0:1

Köln feiert - Europa sicher trotz Niederlage gegen Wolfsburg

Stand: 09.05.2022, 00:01 Uhr

Der 1. FC Köln hat sich am Samstag (07.05.2022) trotz einer Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg für Europa qualifiziert. Gegen den VfL verzweifelten die Domstädter vor allem an Torwart Pavao Pervan. Die Parallel-Ergebnisse ließen den FC aber trotzdem feiern.