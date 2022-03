In der Folge bestimmte dann der FC das Geschehen. Fast wäre Ljubicic alleine auf Baumann zugelaufen, aber Kevin Akpoguma rettete in höchster Not per Grätsche (51.). Acht Minuten später lag der Ball dann sogar im Hoffenheimer Tor, Modeste stand bei einer Freistoßflanke von Kainz aber klar im Abseits.

Mitten in diese Kölner Drangphase fiel dann die Hoffenheimer Führung. Die TSG führte einen Freistoß im linken Halbfeld kurz aus. Raum flankte den Ball scharf an den Fünf, wo Posch per Kopf ins rechte Eck traf (62.).