Der FC hatte ohne Anthony Modeste begonnen, der nach einer Corona-Infektion wieder zur Verfügung stand, aber zunächst nur auf der Bank saß. Der Torjäger kam erst in der 61. Minute für seinen Vertreter Sebastian Andersson ins Spiel - und er entschied es mit seinem Treffer in der 84. Minute. "Einfach genießen" , sagte Modeste im ARD-Hörfunk. "In dieser Saison denke ich, haben die Leute haben Spaß, uns zuzusehen." Ob das Saisonziel bald mehr als der Klassenverbleib sein könnte? Modeste: "Noch fünf Punkte, dann haben wir 40. Und dann gucken wir, was passiert. Wir wissen, wo wir herkommen."

Ungenutzte Chancen beider Teams vor der Pause

Die erste große Chance hatte Frankfurt: Rafael Borré kam von links in den Kölner Strafraum und legte für Rode ab, doch den Schuss blockte Kölns Luca Kilian vor der Linie (9. Minute). Dann blieben die Kölner zunächst überlegen, aber Dejan Ljubicic (16.), Sebastian Andersson (25.) und vor allem Salih Özcan freistehend bei einem Kopfball (26.) vergaben ihre Chancen für den FC.