Leitl-Vertreter Andre Mijatovic verfolgte das Geschehen mit Händen in den Hosentaschen äußerlich gelassen. In der nervösen zweiten Hälfte waren die Spielanteile auch weitgehend ausgeglichen. Gregoritsch machte am Ende den kleinen Unterschied.

Dorsch-Verletzung bereitet FCA Sorgen

Augsburg hatte gegen Fürth bereits vor der Pause eine Wechseloption ziehen müssen: Für Dorsch ging es nach einem Luftduell mit Ngankam nicht weiter. Er hielt sich die schmerzende Schulter und musste nach fünfminütiger Unterbrechung mit der Trage vom Platz geholt werden. Für ihn kam Carlos Gruezo (39.).

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz dauerte es zu lange, bis die Sanitäter mit der Trage auf den Rasen kamen. So lief der Pole selbst zu den Rettungskräften, nahm ihnen das Gestell ab und eilte zu seinem angeschlagenen Teamkollegen. Gikiewicz half auch noch mit, den Mittelfeldspieler auf die Trage zu hieven.

