Leipzig empfängt PSG

Auf RB Leipzig wartet schon am Mittwoch (03.11.2021) ein echtes Highlight: Dann haben die Sachsen in der Champions League PSG zu Gast. Auch Eintracht Frankfurt ist international im Einsatz. Am Donnerstag (04.11.2021) tritt die Eintracht bei Olympiakos Piräus an.

In der Bundesliga geht es für Leipzig am Samstag (06.11.2021) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund weiter. Frankfurt ist einen Tag später gegen Greuther Fürth im Einsatz.

red | Stand: 30.10.2021, 20:20