Wolfsburg siegt in Fürth und bleibt Tabellenführer

Der VfL Wolfsburg hat seinen Rekordstart in der Fußball-Bundesliga mit einem Erfolg bei Greuther Fürth fortgesetzt. Vier Spiele, vier Siege - so fulminant sind die Niedersachsen nie zuvor in eine Erstligasaison hineingekommen. | mehr