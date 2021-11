Dejan Ljubicic brachte den "Effzeh" in Führung (55.), Mönchengladbach scheiterte zweimal am Pfosten, bevor Jonas Hofmann in der 74. Minute den Ausgleich erzielte. Nach zwei groben Abwehrfehlern der Gladbacher traf Mark Uth zum 2:1 (77.), keine zwei Minuten später machte Ondrej Duda für die Gastgeber den Deckel drauf. In der Nachspielzeit erhöhte Sebastian Andersson noch auf 4:1 (90.+3). Köln ist nun dank der mehr erzielten Treffer knapp vor den punktgleichen Mönchengladbachern (beide 18) Tabellenzehnter.

"Das Ergebnis ist meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen" , sagte Gladbach-Trainer Adi Hütter nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon, "das ist eine Riesen-Enttäuschung, im rheinischen Derby mit 4:1 unterzugehen" .

Spielerisch und kämpferisch hochklassiges Bundesliga-Match

"Für mich ist das das größte Derby, das ich bisher gespielt habe" , hatte FC-Coach Steffen Baumgart vor der Partie gesagt - und in der Tat bekamen die 45.000 Köln Fans, die 5000 Anhänger der Borussia und (vermutlich nur in Ansätzen) die 1000 Polizisten ein spielerisch und kämpferisch hochklassiges Bundesliga-Match zu sehen.

Ohne den erstmals nach 80 Einsätzen in Folge am Knie verletzten Stammkeeper Timo Horn begann der FC druckvoll und kam durch Ondrej Duda in den Anfangsminuten gleich zweimal zum Torschuss. Auch danach setzte Köln die Gäste vom Niederrhein unter Druck, so dass die Gladbacher erst in der 16. Minute erstmals vor Horn-Ersatz Marvin Schwäbe auftauchten - allerdings harmlos.

Sommer pariert überragend gegen Modeste

Der 1. FC Köln blieb auch in der Folge immer bissig und kam nach einer guten halben Stunde zu einer hochkarätigen Torchance: Anthony Modeste verwertete eine von Jonas Hector verlängerte Ecke aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Kopfball, den Gladbach-Tormann Yann Sommer mit einem Blitzreflex an die Latte lenkte.