Hainer verabredet Katar-Gespräch mit Vereinsmitglied Ott

Am Rande der Partie wurde bekannt, dass Bayern-Präsident Herbert Hainer auf die kritischen Fans zugehen will. Hainer hatte am Samstag Vereinsmitglied Michael Ott angerufen, um ein persönliches Gespräch zu verabreden. Dessen Antrag zum Ende des Katar-Sponsorings bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag (25.11.21) war vom Klub abgeschmettert worden. In der Folge war es zu Tumulten gekommen. Wann dieses Gespräch stattfinden werde, stehe noch nicht fest, schrieb Ott auf Twitter. "Was aber feststeht, ist, dass der Konflikt gelöst werden muss" , so Ott.