Bielefelds Chancenwucher endet in der zweiten Halbzeit

Das änderte sich jedoch in der ersten Halbzeit. Denn die nächste Großchance der Bielefelder landete im Tor. Nach einer Kombination über die linke Seite kam Bryan Lasme, der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselt worden war, an der Strafraumgrenze an den Ball und ließ Köln-Keeper Schwäbe mit einem Flachschuss keine Chance - das hochverdiente 1:1 (59.).

Die Partie blieb rasant und chancenreich, nach dem Ausgleich jedoch wieder auf beiden Seiten. Erst prüfte Wimmer den starken Schwäbe (67.), dann vergab Dejan Ljubicic die große Möglichkeit auf die Kölner Führung (68.).

In der Schlussphase kämpften beide mit vollen Einsatz, um doch noch den Siegtreffer zu erzielen, die Teams neutralisierten sich jedoch. Was vorher eine Partie mit vielen Torchancen war, entwickelte sich zu einem Kampfspiel - das mit einer Punkteteilung endete.

15. Spieltag: Bielefeld bei Hertha BSC, Köln gegen Augsburg

Bielefeld muss am nächsten Spieltag am Samstag (11.12.21, 15.30 Uhr) zu Hertha BSC, der 1. FC Köln empfängt am Freitag (10.12.21, 20.30 Uhr) den FC Augsburg.

sho | Stand: 04.12.2021, 17:22