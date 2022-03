Einfach zu harmlos

Aber vorne ging wieder kaum etwas für die Arminen und nach 58 Minuten konnten sie froh sein, dass Malens Einzelaktion an der Latte und nicht mit dem 2:0 endete. Die Bielefelder blieben bissig, aber auch total harmlos. Auch als Gruev ziemlich spät mit Fabian Klos das Risiko erhöhte, ließ sich Dortmund zwar peinlich tief in die eigene Hälfte drängen - Kobel im BVB-Tor kam aber nicht mehr in Gefahr.

Bielefeld ist nun am Samstag (19.03.2022) in Mainz gefordert, Dortmund spielt erst am Mittwoch in Mainz und dann am Sonntag beim 1. FC Köln.