FC Bayern München - Borussia Dortmund 3:1

Zum Zehnten: Bayern machen gegen Dortmund die Meisterschaft perfekt

Stand: 23.04.2022, 20:25 Uhr

Ausgerechnet gegen Erz-Rivale Borussia Dortmund hat der FC Bayern München am Samstagabend (23.04.22) seine zehnte Meisterschaft in Folge perfekt gemacht. Den Bayern gelang in einem umkämpften Spiel ein glücklicher, aber nicht unverdienter Heimsieg.

Von Johannes Herold