Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1

Freiburg macht trotz Pleite in Leverkusen Europa League klar

Stand: 14.05.2022, 18:29 Uhr

Für die Champions League hat es nicht gereicht. Der SC Freiburg hat am letzten Spieltag der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen verloren. In der kommenden Saison wird Freiburg in der Europa League spielen.

Von Julian Tilders