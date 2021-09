Angeführt von Wirtz: Leverkusen dreht auf

Deutlich besser starteten die Leverkusener in den zweiten Durchgang. Zunächst schloss Moussa Diaby gleich zweimal aus jeweils aussichtsreicher Position ab (50.), doch erst klärte Stefan Bell, dann war der Mainzer Torwart Robin Zentner zur Stelle. Doch Leverkusen machte nun gehörig Druck und drängte auf die Führung.

Ein schönes Zusammenspiel zwischen Wirtz und Jeremie Frimpong brachte dann die Erlösung für die Werkself. Frimpong bediente den 18-jährigen Wirtz im Strafraum, der etwas Freiraum bekam und diesen zu einem gezielten Flachschuss ins lange Eck nutzte. Wirtz trug sich mit dem Treffer in die Geschichtsbücher als der jüngste Spieler mit zehn Bundesliga-Toren ein.

Mainzer Drangphase nicht von Erfolg gekrönt

Leverkusen blieb auch in der Folge dran, ließ Mainz nicht zur Entfaltung kommen. Erst in der Schlussphase wurden die Mainzer Angriffsbemühungen zwingender, der Ausgleich wollte den 05ern aber nicht mehr gelingen.

Die Werkself muss in der kommenden Woche am Sonntagabend (03.10.2021) in Bielefeld ran. Mainz empfängt dann Union Berlin.

Stand: 25.09.2021, 17:30