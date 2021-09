In der Schlussphase schnürten die Borussen die Augsburger zwar in deren Hälfte ein, fanden aber weiterhin keine Lücke. Die Gastgeber hatten sich längst auf konzentrierte Defensivarbeit mit vereinzelten Konteransätzen verlegt und profitierten dann spät von einem individuellen Fehler des Gegners: Nico Elvedi leistete sich eine technische Ungenauigkeit, Vargas legte gedankenschnell rüber und Niederlechner traf trocken per Flachschuss zum Sieg (80.). Der "Elf vom Niederrhein" wollte auch in den letzten zehn Minuten die zündende Idee nicht mehr kommen.

Die Gladbacher treten nächsten Samstag (25.09.2021) zum Borussen-Duell gegen den BVB an, Augsburg ist tags darauf beim SC Freiburg zu Gast.

Stand: 18.09.2021, 17:22