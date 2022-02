Für Union war es die dritte Niederlage in der Bundesliga nacheinander. Die Berliner sind nun schon seit 276 Minuten ohne eigenen Treffer - bislang letzter Bundesliga-Torschütze war Max Kruse, der nun lieber in Wolfsburg spielt. Überhaupt deutet sich gerade an, dass sie die Geschichte dieser Saison in Berlin womöglich in ein Kapitel mit und eines ohne Kruse aufsplitten müssen.

Mit 34 Punkten ist Union nur noch Tabellenachter, darf aber weiter von der erneuten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb träumen.