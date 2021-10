Moussa Diaby brachte die Leverkusener im Schlussakt des siebten Spieltags am Sonntag (03.10.21) in der 19. Minute in Front, Patrik Schick erhöhte fünf Minuten später. Der Tscheche war es auch, der in der 58. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf diese Partie machte. Kerem Demirbay setzte in der Nachspielzeit per verwandeltem Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 4:0. "Uns war klar, dass wir wenige Momente bekommen werden. Wir wussten, dass wir sie nutzen müssen", sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer: "Das 0:2 war ein Wirkungstreffer. Der Wille war zwar da, aber der letzte Glaube nicht mehr." Sein Leverkusener Kollege Gerardo Seoane war indes sehr zufrieden: "Großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie drei Tage nach Glasgow sofort so präsent war. Die Breite des Kaders hat uns heute sehr geholfen."

"Die Effektivität freut mich. Die Qualität haben wir, und die haben wir wieder auf den Platz gebracht" , sagte Bayer-Torhüter Lukas Hrádecký bei DAZN, "viele unserer Spieler sind mit Selbstbewusstsein unterwegs. 4:0 heute wieder, da muss man sich freuen."

Kämpferischer Beginn