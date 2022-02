Vor Wegweiser-Spielen - Hütter bekommt Rückendeckung

Dass das nächste Spiel grundsätzlich immer das wichtigste ist, das haben Spieler, Trainer und Vorstände in der Fußball-Bundesliga schon lange zu einem Leitsatz ihrer Tätigkeit erhoben. Kaum ein Journalist schreibt sowas noch mit, bei kaum einem Fan dürfte diese Phrase Spannung und Vorfreude auf das Wochenende steigern.

Jetzt gegen zwei "direkte Konkurrenten"

Adi Hütter geht jetzt aber mal einen anderen Weg. Er sieht immerhin zwei Spiele als Paket an, und das ist durchaus nachvollziehbar: Am Samstag (05.02.2022) tritt seine Mannschaft bei Arminia Bielefeld an, eine Woche später kommt der FC Augsburg in den Borussia-Park. Der Coach, der den VfL eigentlich zurück in die Champions League, zumindest aber ins europäische Geschäft führen sollte und wollte, nennt beide Teams inzwischen "direkte Konkurrenten" und gibt zu: "Beide Spiele sind wahnsinnig wichtig für uns."

Wie wichtig beide Spiele für Hütter persönlich sind, fragen sich gerade viele rund um den Verein. Zumal mit dem Rückzug des erschöpften Managers in der vergangenen Woche ein wichtiger Fürsprecher abhanden gekommen ist. "Ich habe auch ohne Max Eberl Leute um mich, die mich unterstützen und die mir helfen" , ist Hütter sicher.