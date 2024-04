Reaktionen zu Leverkusens Titel Lob, Euphorie und eine Kampfansage Stand: 14.04.2024 22:20 Uhr

Während Leverkusens Akteure im Freudentaumel nach Worten ringen, gratuliert die Konkurrenz voller Respekt. Reaktionen zu Bayers erstem Meistertitel.

Xabi Alonso, Trainer Bayer Leverkusen: "Die Bundesliga zu gewinnen, ist der schwierigste Titel. Aber so zu gewinnen, mit unserer Art und Weise, unserem Fußball ... Wir müssen das genießen und wertschätzen. Der Verein hat mich unterstützt mit wichtigen und intelligenten Entscheidungen im Sommer. Es war wichtig, dass wir einen breiten und guten Kader haben. Nach elf Bayern-Titeln in Folge ist es gesund für die Bundesliga, dass eine andere Mannschaft gewinnt. Fünf Spiele vor Schluss ist unglaublich, aber in Zukunft wird wieder Bayern Favorit sein."

Julian Nagelsmann, Bundestrainer: "Bayer 04 Leverkusen ist in dieser Saison die beste deutsche Mannschaft und der Titel absolut verdient. Die Handschrift von Trainer Xabi Alonso ist klar zu erkennen. Die Spieler treten als Einheit auf, sind taktisch diszipliniert und zweikampfstark, zugleich variabel, kreativ und spielfreudig. Besonders freue ich mich darüber, dass unsere Nationalspieler einen großen Anteil an diesem Erfolg haben, der sie sicher auch bei der EURO im Sommer beflügeln wird. Das kann uns als Team nur guttun."

Ilkay Gündogan, Kapitän der Nationalmannschaft: "Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur Meisterschaft. Ob das verdient ist, da kann es keine zwei Meinungen geben. Was für eine Leistung - wow! Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dann kann es auch in der UCL weit gehen. Bin gespannt!"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, Bayer-Sportdirektor und -Geschäftsführer 2005 bis 2022: "Ich weiß, wie viel dem gesamten Klub diese erste deutsche Meistertitel der Vereinsgeschichte bedeutet. Er ist das Ergebnis einer weitsichtigen, intelligenten und leidenschaftlichen Arbeit. Fernando Carro und Simon Rolfes haben einen hervorragenden Kader zusammengestellt und mit Xabi Alonso einen überragenden Trainer geholt. Den Begriff 'Vizekusen' habe ich noch nie leiden können - jetzt ist er Geschichte und das absolut zurecht."

Granit Xhaka, Mittelfeldspieler Bayer Leverkusen: "Wir wollten den Fans den Titel zu Hause geben, habe es gemacht und werden es genießen. Jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht. Aber wenn du so nah bist, so weit gekommen bist im DFB-Pokal und in der Europa League, willst du noch mehr. Wir wissen, dass wir die Qualität dafür haben."

Jonathan Tah, Bayer-Profi und Nationalspieler: "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, auf das, was wir geschafft haben in dieser Saison, dass wir uns diesen Traum erfüllen konnten, nicht nur uns als Mannschaft, sondern dem ganzen Verein, der ganzen Stadt. Wir haben Geschichte geschrieben."

Robert Andrich, Bayer-Profi und Nationalspieler: "Dass es Wirklichkeit wird, dass ich Deutscher Meister bin ... Man konnte es erahnen, dass es passiert, aber wenn es dann wirklich so weit ist, ist es einfach unfassbar surreal. Diese Momente, dass gerade so viel in meinem Kopf passiert, werde ich wahrscheinlich noch nicht einmal in zwei, drei Wochen richtig realisiert haben."

Fernando Carro, Leiter der Geschäftsführung Bayer Leverkusen: "Ich habe immer gesagt: Die Geschichte schuldet Bayer Leverkusen einen Meistertitel, eine Schale - und die haben wir heute nach Leverkusen geholt. Das ist historisch, das werden wir nie mehr vergessen. Die Sehnsucht nach Titeln ist sehr groß gewesen. Xabi Alonso ist ein super Trainer, intelligent, analytisch, kennt genau, was eine Kabine braucht. Aber er ist mit einem Co-Trainer gekommen, alle anderen Staff-Mitglieder sind vom Verein - er weiß auch, was er am Verein hat."

Bastian Schweinsteiger, Weltmeister 2014 und Sportschau-Experte: "Die Werkself hat eine großartige Entwicklung unter Xabi Alonso genommen und die Bundesliga in dieser Saison dominiert. Eine beeindruckende Leistung."

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern München: "Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur historischen ersten Deutschen Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der Titel geht absolut verdient nach Leverkusen: Es ist der Lohn für eine herausragende Saison und tollen Fußball. Das Ziel des FC Bayern lautet nun: Die Schale muss zurück nach München. Wir sehen uns in der neuen Saison."