Wirtz-Hattrick gegen Bremen Leverkusen krönt historische Saison mit Titel Stand: 14.04.2024 19:20 Uhr

Mit dem höchsten Sieg seiner unglaublichen Bundesligasaison sichert sich Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen den vorzeitigen Meistertitel - und spart dabei sogar Kräfte.

Nie mehr "Vizekusen": Mit einem furiosen 5:0 (1:0) gegen Werder Bremen hat sich Bayer Leverkusen bereits fünf Spieltage vor Saisonende den lang ersehnten ersten Meistertitel der Klubgeschichte gesichert. Durch die Tore von Victor Boniface (25., Foulelfmeter), Granit Xhaka (60.) und durch einen lupenreinen Hattrick von Florian Wirtz (68., 83., 90.) hielt Bayer den Vorsprung auf den FC Bayern bei nun uneinholbaren 16 Punkten.

"Es ist unbeschreiblich", sagte der einmal mehr überragende Wirtz nach dem Bad in der enthusiastischen Fan-Menge bei DAZN. "Ich brauche gleich noch ein bisschen in der Kabine, um in den Kopf zu kriegen, was wir da gerade erreicht haben."

Historisch ist auch die Serie, die Bayer durch den erneuten Sieg ausbaute: Seit 43 Pflichtspielen ist die Werkself nun unbesiegt - das hat in Europa bisher nur Juventus Turin in der Saison 2011/12 geschafft.

Bayer startet ohne Wirtz und Grimaldo

Für sein Meisterstück hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso nicht einmal seine beste Elf aufbieten müssen. Überraschend ließ er mit Blick auf die Dreifachbelastung durch Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League sogar die beiden herausragenden Stammspieler Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo zunächst auf der Bank. Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen West Ham am Donnerstag nahm Alonso gleich sieben Wechsel vor.

Bremens Keita sorgt für Eklat

Während Alonso guten Gewissens rotieren konnte, war Bremens Kader wegen Sperren und Verletzungen stark ausgedünnt. Naby Keita, vermeintlicher Königstransfer des vergangenen Sommers, vergrößerte das Personalproblem noch. Weil er nicht für die Startelf vorgesehen war, stieg er gar nicht erst in den Bus Richtung Leverkusen - so hatten die Bremer nur sieben statt der möglichen neun Ersatzspieler auf der Bank.

Dementsprechend war Werder klarer Außenseiter und hatte direkt in der 8. Minute Glück, als Leverkusens Piero Hincapie aus kurzer Distanz an Zetterer scheiterte. Nur anfangs unterliefen den Bayer-Profis mit der historischen Chance vor Augen einige Fehler, aber spätestens nach dem Führungstreffer durch Boniface war alle Nervosität passé. Julian Malatini hatte Jonas Hofmann am Fünfmeterraum gefoult, Boniface verwandelte den Foulelfmeter sicher ins rechte Eck.

Xhaka und Wirtz aus der Distanz

Im Anschluss war Leverkusen mehrfach kurz davor nachzulegen, vor allem beim Lattenschuss von Amine Adli (38.). Aber erst nach der Pause erhöhten Xhaka und der zur Halbzeit eingewechselte Wirtz mit wunderschönen Distanzschüssen. Das 4:1 besorgte erneut Wirtz frei vor Zetterer - und sorgte damit für kuriose Szenen.

Viele Leverkusener Fans, die schon zuvor die Barrieren überwunden hatten, stürmten das Feld und verursachten so eine Unterbrechung. Im roten Rauch von Pyrotechnik spielten beide Teams die letzten Minuten zu Ende, bevor nach Wirtz' drittem Treffer endgültig alle Dämme brachen.