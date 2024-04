65. Noch etwa 25 Minuten. Die Leverkusener Fans feiern ihr Team. Einige der Anhänger haben Tränen in den Augen und werden von ihren Gefühlen übermannt.

65. Wirtz dribbelt im Strafraum der Bremer gegen vier, schießt dann aber Innenverteidiger Christian Groß an.

63. Zetterer mit einem Abspielfehler. Xhaka chippt den Ball auf Wirtz, aber Bremens Abwehr kann den nächsten Einschlag verhindern.

63. Die Leverkusener Spieler strahlen übers ganze Gesicht, Tah und Xhaka haben sich besonders herzlich umarmt. Sie wissen: Das war das Tor zu Meisterschaft! Denn von Bremen kommt offensiv eindeutig zu wenig!

62. Alonso gibt auch den Spielern, die er zuerst geschont hat, noch ein paar Einsatzminuten.

62. Schick kommt für Boniface, Frimpong für Tella.

61. Werder protestiert, weil Wirtz im Strafraum im Sichtbereich des Torwarts gewesen sein soll. Aber Osmers scheint das Tor anzuerkennen.

60. Granit Xhaka Leverkusen Tooor mit Links für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Granit Xhaka

60. Boniface legt für Xhaka auf, der aus fast 25 Metern abzieht. Der Linksschuss ist absolut genau, und passt wie gemalt in den linken Winkel.

60. Im Gegenzug trifft Granit Xhaka!

59. Bremen spielt sich tief in die Leverkusener Hälfte - aber dann fehlt wieder der genau Pass.

59. NAch der fälligen Ecke setzt Wirtz zum Schlenzer an, verfehlt den rechten Winkel aber.

58. Andrich bedient Boniface mit einem Steckpass. Aber wieder bekommt Boniface keinen Abschluss hin. Und wer hat geklärt? Klaro: Julian Malatini.

55. Xhaka schickt zentral Boniface. Aber der braucht lange, bevor er sich auf Geschwindigkeit gebracht hat. Und schon ist wieder Malatini da.

54. Weiter bleibt Bayer recht zurückhaltend. Werder rückt auf, dadurch gäbe es natürlich Räume für Konter.

53. Julian Malatini macht das in der Abwehr der Bremer insgesamt sehr gut. Allerdings hatte er den Foulelfmeter verursacht, was natürlich seine "Note" nicht gerade positiv beeinflusst.

52. Boniface steckt den Ball bei einem Konter durch auf Wirtz. Das Zuspiel kommt zu spät, der eingewechselte Jungstar stand eindeutig abseits.

52. Aber immerhin war das mal ein direkter Torschuss der Gäste.

51. Leonardo Bittencourt mit einem guten Schussversuch aus der zweiten Reihe. Hrádecký reißt die Arme hoch und klärt souverän.

50. Das größte Problem bei Bremen: Die langen Bälle sind viel zu ungenau.

49. Xabi Alonso hat seinem Team offenbar "Ruhe" für den Start in die zweite Phase dieses Spiels verordnet. Die Schwarz-roten lassen es echt gemächlich angehen.

48. Und Ducksch kann aus rechter Position aufs Tor schießen. Lukáš Hrádecký freut sich über den Schuss und packt zu.

47. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

47. Leonardo Bittencourt Werder Gelbe Karte für Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

48. Werder läuft jetzt etwas höher an.

46. Florian Wirtz Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

47. Beide Spieler sehen die gelbe Plastikkarte.

46. Amine Adli Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

46. Ui, Bittencourt trifft bei einem Klärungsversuch Hincapie mit der Sohle am Oberschenkel. Und dann geht's rempelnd und verbal weiter. So lange, bis Schiedsrichter Osmers die Nase voll hat vom Mini-Scharmützel.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Der Ball rollt wieder.

45. +4 So ist es. Amine Adli bleibt draußen.

45. +4 Es sieht so aus, als würde Florian Wirtz für die zweite Hälfte in die Partie kommen.

45. Ende 1. Halbzeit

45. +3 Leverkusen geht durch den verwandelten Foulelfmeter von Victor Boniface als deutscher Meister in die Kabine. Bremen bleibt im Spiel und hätte kurz vor der Pause um ein Haar den Ausgleich geschafft. Bei Leverkusen agiert man vorsichtig, hat unter Umständen auch das Rückspiel in der Europa League am Donnerstag im Kopf, für das man alle Mann gesund braucht.

45. +3 Leverkusen lässt es ruhig angehen - vor der Pause scheint nicht mehr viel zu passieren. Auch Werder bleibt aktuell passiv und greift nicht so richtig ins Spiel ein.

45. Nachspielzeit: Es werden 4 Minuten nachgespielt.

45. +1 Schmid dringt links in den Strafraum der Gastgeber ein und sucht Weiser - Hradecky muss sich lang machen und klärt. Das war absolut nicht ungefährlich. Bayer kann sich beim Schlussmann bedanken, dass der noch nicht weggenickt ist. Der Keeper hat extrem wenig zu tun in dieser ersten Spielhälfte.

46. Es sind sogar vier. Berechtigt.

45. Letzte Spielminute. Es wird aber wegen des Videobeweises und dem Tella-Nasenbluten sicher zwei bis drei Minuten nachgespielt werden.

44. Hofmann schlägt den Ball nach innen - Tapsoba setzt aus zentraler Position zum Kopfball an, der Versuch wird aber geblockt.

43. Kossounou holt sich den Ball mit viel Körpereinsatz gegen Agu. Offenbar kein Foul. Es gibt die nächste Ecke.

42. Malatini verteidigt gut gegen Hincapie, der sich theatralisch ins Gesicht greift. Und zwei Sekunden später schnell wieder aufsteht, als kein Pfiff ertönt.

41. Die Gäste stehen weiter gut im Raum, sind aber bei den schnellen Vorstößen der Leverkusener anfällig.

40. Wie zur Bestätigung: Weiser wird rechts von der Bayer-Hintermannschaft sehr locker verteidigt.

39. Agu kann von links flanken - allerdings fehlt da ziemlich viel Genauigkeit. Bremen ist offensiv eindeutig zu harmlos.

38. Hofmann fordert winkend den Ball halbrechts. Dann geht's im Sprint nach vorne. Adli kommt halblinks in den 16er und wird perfekt in Szene gesetzt. Sein Linksschuss kracht aus spitzem Winkel an die Latte! Glück für Werder.

37. Tella ist wieder dabei.

36. Also, es bleibt dabei: Bremen ist konzentriert und lässt nicht viel zu. Bayer löst vieles mit präzisen Pässen, es gibt extrem wenige Unterbrechungen wegen Foulspiels. Auf beiden Seiten.

36. Überfallartiger Angriff der Gastgeber, Hofmann hat die Schusschance aus etwa 12 Metern, aber da war Bremen hinten schon wieder sortiert.

35. Tellas Nase ist tamponiert. Sicherlich unangenehm der Nasenstüber, aber offenbar nicht zu schlimm.

34. Malatini klärt gegen Tella - und trifft bei einem Streifschuss mit dem Ball Tellas Gesicht. Kurze Behandlungsunterbrechung.

33. Werder will das Spiel schnell machen - und da zeigt sich Leverkusens gutes Umschaltspiel. Die Abwehr steht blitzschnell, und Agu flankt den Ball von links zu lang ins rechte Toraus.

31. Amine Adli Leverkusen Gelbe Karte für Amine Adli (Bayer Leverkusen)

31. Amine Adli kommt zu spät gegen Lynen und "stempelt" dessen Fuß - klar: gelb.

29. Zuvor hatte Xhaka erneut abgezogen - sein Ball wurde abgefälscht und ging drüber.

29. Vierte Ecke - und dann ist da das totale Getümmel im Fünfer der Bremer! Boniface, Tah und ganz Leverkusen will den Ball über die Torlinie drücken, aber Zetterer ist da und hält in dieser Situation den Kasten sauber.

28. Bayer versucht es immer wieder über die Flügel - und erarbeitet sich eine Ecke nach der anderen.

25. Victor Boniface Leverkusen Elfmetertooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Victor Boniface

27. Okay, wenn's aus dem Spiel nicht klappt, dann muss auch mal ein Standard herhalten. Das ist ein wenig das Glück des Tüchtigen, das zu sondern irren Saison, wie sie die Leverkusener spielen und erleben, auch mal dazu.

24. Leverkusen führt 1:0 und ist Stand jetzt deutscher Meister!

24. Halbrechts scharf verwandelt!

25. Boniface schnappt sich den Ball:

24. Strafstoß für Leverkusen - lauter Jubel im Stadion.

23. Hofmann trifft den Ball, Malatini trifft Hofmanns Bein: Elfmeter!

23. Osmers geht zum Monitor am Spielfeldrand.

22. ... wenn Malatini Pech hat, hat er Hofmann an der Hacke getroffen. Noch wird's gecheckt.

23. Die Überprüfung läuft ...

22. Tella passt von rechts scharf vors Tor - Hofmann läuft in Mittelstürmerposition vors Tor, Malatini ist bei ihm, dann geht Hofmann zu Boden und der Ball geht ins Toraus. War's ein Foul?

20. 20 Minuten sind vorbei. Die Bremer machen's aktuell gut, stören die Leverkusener immer wieder erfolgreich im Spielaufbau. Die Elf von Xabi Alonso ist noch nicht bei 100 Prozent und wartet geduldig.

18. Tapsoba spielt noch nicht zu 100 Prozent konzentriert. Ein schlampiges Abspiel landet bei Bremen, die sofort Ducksch auf der rechten Außenbahn suchen. Tah gibt den Begleitservice und unterbindet den Bremer Angriff.

18. Tah unterbindet mit gutem Auge im Anstoßkreis einen Konter der Bremer. Szenenapplaus von den Rängen.

17. Wieder wird Tah gesucht, wieder ist Zetterer aufmerksam.

17. Granit Xhaka zieht aus über 20 Metern ab - abgefälscht. Ecke.

16. Hofmann sucht aus halbrechter Position Victor Boniface. Aber der war zu früh gestartet. Abseits.

15. Werder spielt mutig mit, hat aber wenig Spielanteile. Und noch hat Bayer nicht Betriebstemperatur erreicht.

14. Die Ecke von links segelt Richtung zweitem Pfosten, wo Jonathan Tah gesucht wird, der aber den Ball nicht drücken kann.

13. Hofmann setzt links wieder Adli ein, der erneut versucht, Boniface zu finden. Ein Bremer Bein ist dazwischen - erste Ecke.

12. Tapsoba und Kossounou verpassen sich in der Abwehr - Bremen kommt mit Weiser zum Abschluss. Und die Innenverteidigung der Leverkusener steht, Hradecky muss nicht eingreifen.

11. Adli wieder über links, die Flanke kommt aber nicht zentral bei Boniface an.

10. Da hatte Werder Glück, dass die schläfrige Leistung der Abwehr nicht sofort bestraft worden ist.

9. Toller Angriff der Hausherren, noch bessere Parade von Keeper Michael Zetterer.

8. Zetterer muss erstmals eingreifen - fast das 1:0!

Tella spielt sich auf der rechten Seite durch, spielt flach scharf vors Tor, Hincapie ist zur Stelle. Aber der Keeper der Bremer auch, der den Winkel verkürzt.

7. Erster Bremer Angriff: Schmid leitet zentral ein, er sucht Woltemade am Elfmeterpunkt, aber der wird gut gedeckt. Auch ein Nachschussversuch wird geblockt.

6. Klare Sache: Die Meisterschaft wird nicht in den ersten Minuten dieses Spiels entschieden.

5. Es geht insgesamt noch sehr ruhig zur Sache - allerdings nur auf dem Feld. Auf den Rängen ist mächtig was los: Gerade feuern die Bremer Fans ihre Mannschaft an: "SVW, SVW!"

4. Adli wird links in die Tiefe geschickt - Abseits. Malatini war beim Leverkusener Offensivmann und hatte sich mit einem Tackling den Ball gesichert.

3. Bremen zieht sich zurück, Bayer lässt den Ball durchs Mittelfeld laufen.

2. Erster Angriff der Gastgeber über die rechte Seite - Abstoß vom Bremer Tor.

1. Spielbeginn

1. Los geht's! Bremen ist der Respekt in die Gesichter geschrieben. Die Spieler stehen ziemlich weit weg von den Leverkusenern.

Die Bismarckstraße am Stadion ist umbenannt worden in Xabi-Alonso-Allee - natürlich nicht offiziell. :-)

Das Stadion singt, nur wenige grün-weiße Trikots sind zu erkennen. Die Bayer04-Fans haben ihr Stadion natürlich in der Hand.

Die Stimmung in der Arena in Leverkusen ist natürlich mega - die Vorfreude der Fans in schwarz und rot ist gigantisch. Das Wetter spielt mit, es ist bewölkt und trocken bei 17 Grad.

Geleitet wird die Partie in Leverkusen, bei dem der 13. Verein der Bundesligageschichte den Titel gewinnen könnte, von Harm Osmers. Seine Assistenten sind Robert Kempter und Thorben Siewer, Videoassistent ist Pascal Müller.

Kleiner Funfact am Rande: Die letzte Bremer Niederlage in der Leverkusener Arena liegt mehr als sechs Jahre zurück. Allerdings hat Werder auswärts bei Tabellenführern zuletzt 2003 gewinnen können, aus den letzten 24 Spielen bei den Topklubs ergatterten die Werderaner drei Pünktchen.

Morgen werde mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen gesprochen, sagte Fritz weiter.

Bei Werder gibt es übrigens Ärger, wie gerade gemeldet wird. "Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz gerade.

Xavi Alonso rückt auch wieder nicht von seinem 3-4-3-System ab - warum sollte er auch? Werner stellt gegen den Ball eine Fünferkette dagegen mit Ex-Leverkusener Mitchell Weiser auf der rechten Seite und Felix Agu links. Vorne lauern Duksch und Woltemade darauf, dass irgendwas Verwertbares von Bittencourt, Lynen oder Schmid kommt.

Kurzer Ausflug in die Statistikabteilung:

1. Bayer hat aktuell 76 Punkte - so viele wie noch nie zuvor.

2. Die Leverkusener haben in dieser Saison schon 36 Pflichtspielerfolge gefeiert - ebenfalls Vereinsrekord.

3. Bayer Leverkusen hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren - das ist Einstellung des Ligarekords. Noch ein Spiel mehr ohne Niederlage und ein neuer Ligarekord ist aufgestellt.

Xavi Alonso meinte: "Wir haben die besondere Chance, Meister zu werden. Dafür wollen wir uns fokussieren auf das Spiel, auf unsere Qualitäten, auf unsere Mentalität. Wir haben sehr viel Konstanz gezeigt. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass sich das morgen ändert und dass wir nicht gut spielen, zu gewinnen und ein bisschen zu feiern.

Aber wir müssen den Gegner respektieren, Bremen ist eine gute Mannschaft. Aber hoffentlich verwandeln wir den ersten Matchball."

Aber Ole Werner steht mit Werder vor einer Monsteraufgabe heute. Und das weiß er natürlich auch selbst:

"Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands, das ist unstrittig. Auch wenn sie ewig nicht verloren haben, gehen wir in das Spiel, um einem großen Favoriten wie Leverkusen wehzutun und unsere Chance zu suchen."

Und ein Blick aufs Restprogramm zeigt: Die kommenden beiden Spieltag werden hart für die Werkself. Zuerst muss Alonso mit seiner Truppe ins Westfalenstadion nach Dortmund, danach kommt der drittplatzierte VfB. Siege gegen diese beiden Klubs sind noch längst nicht eingefahren.

Die Frage ist: Kann Bayer Leverkusen auch "Finale"? Das Team hat 13 Punkte Vorsprung auf die punktgleichen Bayern und Stuttgart. Mit einem Sieg ist Bayer durch und würde seine erste Vereinsmeisterschaft feiern. Könnte Werder den Rheinländern ein Remis abtrotzen, wäre es noch nix mit dem Titel: fünf Spieltage stehen noch aus, 15 Punkte wären theoretisch noch zu holen.

Bayer tritt gegen einen Werder-Rumpftruppe an - Coach Xavi Alonso kann personell aus dem Vollem schöpfen. Auch das gehört übrigens zu einem Meistertrainer: Ein Training, das die Spieler nicht überfordert. Und natürlich auch eine gehörige Portion Glück, dass Verletzungen bei Zweikämpfen ausbleiben.

Nicht dabei bei Werder ist auch Jiri Pavlenka, der heute seinen 32. Geburtstag feiert.

Verletzt: Niklas Stark: fehlt seit einem Monat wegen einer Sprunggelenksverletzung. Amos Pieper: musste in Frankfurt bei seinem ersten Einsatz nach seinem im November erlittenen Knöchelbruch verletzt vom Platz. Justin Njinmah - Werders zweitbester Torschütze dieser Bundesliga-Saison (6 Treffer) ebenfalls verletzt.

Ole Werner hatte Schwierigkeiten, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen: Gesperrt: Anthony Jung (Rot-Sperre – noch ein Spiel), Jens Stage (Rot-Sperre), Marco Friedl (Gelb-Sperre).

Bei Werder sieht die Startelf so aus:

Zetterer, Duksch, Weiser, Bittencourt, Veljkovic, Lynen, Schmid, Malatini, Agu, Woltemade, Groß

Anwohner hatten Stehtische vor ihre Häuser gestellt, aus Boxen schallte Partymusik. Eine Reihe von Fans hatte Hüte auf und T-Shirts an mit der Aufschrift "Leverkusen deutscher Meister 2024".

In Leverkusen ist die Mannschaft von Bayer von tausenden von Anhängern im Bereich um das Stadion empfangen worden. Die Stadt ist im (Vor-)Freudentaumel.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen ist da:

Nicht dabei in der Startelf sind Florian Wirtz, Jeremy Frimpong und Josip Stanisic.

Das Lineup: Hradecky, Hincapie, Tah, Kossounou, Hofmann, Andrich, Tapsoba, Tella, Adli, Biniface und Xhaka.