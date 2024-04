Sieg in Mönchengladbach BVB bleibt im Rennen um die Champions-League-Teilnahme Stand: 13.04.2024 17:41 Uhr

Ein Doppelschlag von Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund am Samstag (13.04.24) zum 2:1-(2:1)-Sieg in Mönchengladbach geschossen. Ein dritter Treffer des Österreichers wurde zurecht nicht anerkannt.

Zuerst verwertete Sabitzer ein Zuspiel von Nico Schlotterbeck (22.), ehe er nur sechs Minuten später einen berechtigten Strafelfmeter sicher zum 2:0 versenkte. Nach einer Ecke von der rechten Seite traf Max Wöber per Kopf und verkürzte für Gladbach. Früh in der zweiten Spielhälfte flog Karim Adeyemi mit seiner zweiten gelben Karte vom Platz. Der BVB behält Platz fünf in der Tabelle und hofft weiter auf die Teilnahme an der Champions League. Borussia Mönchengladbach ist als Elftplatzierter fünf Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Ein zweiter Elfmetertreffer von Sabitzer wurde nicht anerkannt, da zum Zeitpunkt der Ausführung der Check eines möglichen Fouls von Gladbach-Tormann Jonas Omlin an Karim Adeyemi noch nicht beendet war. In der Folge eurde der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Florian Badstübner zurückgenommen.

Gladbach zurückhaltend

Die Schwarz-Gelben erarbeiteten sich bei sehr zurückhaltenden Fohlen früh klare Ballbesitz- und Feldvorteile, verpassten es in der ersten Viertelstunde aber, in abschlussreifen Positionen aufzutauchen. In der 22. Minute konnte der BVB dann seine erste Möglichkeit nutzen: Sabitzer verwertete das Zuspiel von Schlotterbecks aus spitzem Winkel.

Die Elf von Edin Terzić blieb am Drücker und bekam nach einem Foul Nathan N’Goumous an Schlotterbeck einen Strafstoß zugesprochen, den Sabitzer sicher verwandelte.

Unerwartet wandelte dann das Seoane-Team einen Eckball in das Anschlusstor um; Wöber traf völlig freistehend nach Honorats Hereingabe per Kopf. Wenig später kam Gladbach durch Honorat sogar zu einer Chance zum Ausgleich (39.).

Turbulenter zweiter Spielabschnitt

Die zweite Hälfte war eher von Kuriositäten geprägt als von hochkarätigen Torchancen. Zuerst verwandelte Sabitzer den Strafstoß, obwohl Badstübner das Spiel nach seinem Elfmeterpfiff noch nicht frei gegeben hatte. Sabitzer gab an, einen Pfiff im Stadion gehört zu haben. Eine Wiederholung gab es nicht, da der Unparteiische nach dem Studium der Videobilder entschied, dass Omlins Abwehraktion gegen Adeyemi doch nicht strafwürdig war.

Einige Rätsel gab das zweite gelbwürdige Foul jenes Adeyemis auf, der einigermaßen unmotiviert Stefan Lainer zu Fall gebracht hatte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Adeyemi Honorat umgerissen.

Gute Torchancen spät im zweiten Spielabschnitt

Tief in der zweiten Hälfte hatten beide Teams noch gute Torchancen: Zuerst schoss Marius Wolf rechts aus spitzen Winkel aufs Gladbacher Tor, Omlin parierte mit der Brust. Tomas Čvančara setzte sich links im Dortmunder Strafraum durch, Gregor Kobel im BVB-Kasten klärte ebenfalls mit der Brust. Alassane Pléa scheiterte mit seinem Abstauberversuch am umsichtigen Schlotterbeck.

Dortmund gegen Leverkusen, Gladbach in Hoffenheim

Dortmunds wichtigstes Saisonspiel wartet am Dienstag (16.04.24), Atletico Madrid kommt zum Viertelfinalrückspiel in der Champions League ins Westfalen-Stadion (21 Uhr).

Ob dann schon Meister oder nicht, Bayer Leverkusen ist am 30. Spieltag zu Gast in Dortmund, Anpfiff ist am Sonntag (21.04.24) um 17.30 Uhr. Mönchengladbach ist schon früher dran, die Fohlen sind am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast in Hoffenheim.