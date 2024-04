Nächste VfL-Niederlage Leipzig vergrößert Wolfsburgs Sorgen Stand: 13.04.2024 17:27 Uhr

Mit einem Heimsieg gegen Wolfsburg hält RB Leipzig Platz vier in der Fußball-Bundesliga. Am anderen Tabellenende sieht es für den VfL dagegen immer finsterer aus. Nach dem 0:3 (0:1) am Samstag (13.04.2024) in Leipzig bleibt Wolfsburg mit der zweiten Niederlage unter Neu-Trainer Ralph Hasenhüttl im Tabellenkeller hängen.

Dani Olmo (13.) brachte RB mit der ersten Offensivaktion in Führung. Benjamin Sesko (68.) und Lois Openda (82.) machten alles klar. Während Leipzig mit 56 Punkten Platz vier vor Borussia Dortmund (56) hält, wird die Lage für Wolfsburg immer prekärer. Bei weiter 28 Punkten beträgt fünf Spiele vor Saisonende der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch zwei Zähler.

Starke Einzelaktion von Olmo zur Führung

Beim Auswärtsdebüt von VfL-Trainer Hasenhüttl begann der VfL Wolfsburg mutig. Yannick Gerhardt gab einen ersten Torschuss ab (5.), den RB-Torwart Peter Gulacsi sicher entschärfte.

Leipzig brauchte etwas, um seinen Rhythmus zu finden, schlug dann aber direkt mit der ersten Chance zu. Nach einem Einwurf leitete Xaver Schlager in die Mitte auf Olmo weiter. Der Spanier drehte sich 22 Meter vor dem Tor blitzschnell um seinen Gegenspieler und traf dann links unten mit einem strammen Schuss zum 1:0.

Danach kontrollierten die Gastgeber die Partie, ohne aber mit dem letzten Druck auf das nächste Tor zu gehen. Wolfsburg blieb so in der Partie. Auch in Durchgang zwei hatte Leipzig zwar mehr Ballbesitz und kontrollierte die Partie. Abschlüsse blieben jedoch erst einmal Mangelware.

Wolfsburg drückt, Leipzig trifft

Dafür kam Wolfsburg. Maximilian Arnold prüfte mit einem Distanzschuss Gulacsi (57.). Bei einem Schuss von Sebastiaan Bornauw (63.) wischte der Schlussmann den Ball reaktionsschnell über die Latte. Auch Gerhardt verzog knapp (67.). Der Ausgleich lag in der Luft.

Aber dann schlug Leipzig eiskalt zu. Bei einem Konter steckte Xavi Simons für Sesko durch, der nach einem kurzen Dribbling zum 2:0 abschloss. Mit dem Mut der Verzweiflung spielte Wolfsburg weiter nach vorne. Das Torkonto erhöhte allerdings nur Leipzig. Openda machte mit seinem 22. Saisontor alles klar.

Leipzig nach Heidenheim, Wolfsburg gegen Bochum

Leipzig muss am 30. Spieltag zum heimstarken Aufsteiger und Bayern-Besieger 1. FC Heidenheim (Samstag, 20.04.2024, 15.30 Uhr). Wolfsburg hat zur selben Zeit Tabellennachbar VfL Bochum zu einem echten Keller-Krimi zu Gast.