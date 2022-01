Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann in Überzahl gegen den FSV Mainz 05 mit 4:1 (1:0). Mit nun 25 Punkten befreite sich RB aus der unteren Tabellenhälfte und rückte so zumindest vorerst wieder ein Stück näher an die europäischen Plätze heran.

Die Tore für RB Leipzig erzielten André Silva per Doppelpack (21. Minute per Handelfmeter/61.), Dominik Szoboslai (48.) und Christopher Nkunku (58.). Für die Gäste traf Jae-Sung Lee (57.) zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Robin Hack sah bei den Gästen zudem die rote Karte (20.).