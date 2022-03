Bessere Möglichkeiten für Leipzig

In der mit knapp 45.000 Zuschauern fast voll besetzten Leipziger Arena wirkten die Gastgeber von Beginn an spritziger. RB hatte nach dem Ausschluss von Spartak Moskau unter der Woche in der Europa League spielfrei. Dagegen hatte sich die Eintracht gegen Betis Sevilla dramatisch über die Verlängerung unter die letzten Acht gekämpft.

Mit Zielstrebigkeit und Tempo übernahm das RB-Team von Trainer Domenico Tedesco das Kommando. Einen strammen Schuss von Mohamed Simakan lenkte Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp reaktionsstark an den Pfosten (26.). Ein Versuch von Konrad Laimer kurz vor der Strafraumgrenze landete an der Latte (41.).