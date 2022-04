Becker macht den Deckel drauf

Die in rot gekleideten "Eisernen" durften sich in der 74. Minute dann auch über die Entscheidung freuen. Nach einem Steilpass von Schäfer lief Becker der Hertha-Defensive davon, behielt auch vor Lotka die Ruhe und machte das 3:1 für Union. Michel erzielte kurz vor Schluss sogar noch den vierten Treffer für die Gäste (85.).

Dank des Sieges rangiert das Team von Trainer Urs Fischer mit 44 Punkten wieder auf Rang sieben und hat - nicht nur wegen des Halbfinals im DFB-Pokal - noch große Hoffnungen auf die Qualifikation für den Europapokal. Für die Hertha wird es richtig düster.

Sechs-Punkte-Spiel für das Magath-Team

Dementsprechend steht am kommenden Wochenende ein echter Abstiegskracher an. Am Samstag (16.04.2022) ist Hertha um 15.30 Uhr beim FC Augsburg zu Gast. Union trifft am Sonntag um 17.30 Uhr auf Eintracht Frankfurt.