Manuel Riemann wurde erst zwölf Jahre nach diesem legendären Fehlschuss geboren. Trotzdem wirkte es so, als wolle er dem prominenten Fehlschützen nachahmen an jenem 6. November gegen die TSG 1899 Hoffenheim. In der 76. Minute jagte er den Ball beim Strafstoß in bester Hoeneßscher Manier in die Wolken, irgendwo in Richtung Sauerland. Dadurch hat er nun einen Rekord inne, den ihm so schnell niemand nehmen wird. Durch seinen – nebenbei bemerkt folgenlosen - Fehlschuss hat Riemann als Torwart in der 1., 2. und 3. Liga einen Elfmeter verschossen. Glückwunsch!