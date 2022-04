Hertha nach der Pause wie ausgewechselt

Und die Gäste wurden in der Folge ein wenig aktiver, setzten sich immer mal wieder in der Augsburger Hälfte fest. Das Spiel wurde offener, Gregoritsch setzte einen starken Freistoß aus 25 Metern nur etwas zu hoch an (35.). Die Berliner kamen allerdings wie ausgewechselt aus der Halbzeitpause, erhöhten den Druck und belohnten sich sofort: Marco Richter bediente Serdar, der aus kurzer Distanz zu Führung einschob.

Die Gäste blieben das aktivere Team, Richter verzog aus rund 15 Metern (55.). Die Partie blieb offen, der FCA rannte in der Folge an. Hertha verteidigte leidenschaftlich und warf sich in jeden Zweikampf. Gregoritschs harmloser Freistoß (66.) läutete die Schlussoffensive der Hausherren ein, doch die Hertha blieb auch ohne den ausgewechselten Boateng (69.), den Magath als "einzigen Führungsspieler" bezeichnet hatte, gefährlich.

Bochum gegen Augsburg, Hertha gegen Stuttgart

Augsburg spielt am kommenden Spieltag in Bochum (Sonntag, 24. Apirl, 15.30 Uhr), Hertha BSC am selben Tag gegen den VfB Stuttgart (17.30 Uhr).