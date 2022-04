Das von Urs Fischer trainierte Berliner Team überrannte die Eintracht beim 2:0 (2:0)-Sieg in der ersten Halbzeit regelrecht und hätte - gemessen an den Spielanteilen - durchaus höher gewinnen können. Die Treffer am 30. Spieltag erzielten Taiwo Awoniyi (17. Minute) und Grischa Prömel (21.). Während Union weiter an der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe schnuppert, dürfte dieser Weg für Frankfurt nunmehr kaum noch möglich sein.