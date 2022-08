Fußball-Bundesliga 2. Teil: Transfermarkt auf der Zielgeraden - alle Neuigkeiten Stand: 29.08.2022 23:28 Uhr

Das Ende des Fußball-Transferfensters naht. Wer wechselt wohin, wer steht auf dem Sprung, wer bleibt? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Schalke lässt Thiaw zu Milan ziehen

Abwehrspieler Malick Thiaw wechselt nach sieben Jahren beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum italienischen Meister AC Mailand. Der Aufsteiger habe "aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots" einem Transfer zugestimmt, teilte Schalke mit. Laut der "Gazzetta dello Sport" soll die Ablöse für den 21-Jährigen bei sechs Millionen Euro liegen.

Leihe: Björkan verlässt Hertha Richtung Rotterdam

Der norwegische Nationalspieler Fredrik Björkan verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie die Berliner bekannt gaben, wechselt der 24 Jahre alte Verteidiger per Leihe für ein Jahr zum niederländischen Top-Klub Feyenoord Rotterdam.

Augsburgs Felix Götze auf Leihbasis zum Drittligisten Rot-Weiss Essen

Der FC Augsburg verleiht Felix Götze an Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Sollte den Essenern der Klassenverbleib gelingen, werde eine Kaufverpflichtung für den Mittelfeldspieler greifen, teilten die Augsburger mit. Der 24 Jahre alte Götze, der jüngere Bruder von Mario Götze von Eintracht Frankfurt, war im Sommer 2018 zum FCA gekommen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Insgesamt spielte er auch aufgrund von Verletzungen nur sechs Mal in der Bundesliga und drei Mal im DFB-Pokal für die Augsburger. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Wolfsburg-Stürmer Bialek wechselt leihweise zu Vitesse Arnheim

Der VfL Wolfsburg leiht den polnischen Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim aus. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. An dem 20 Jahre alten Bialek waren zeitweise auch deutsche Zweitligisten wie Hannover 96 und der Hamburger SV interessiert, doch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac wollte den hoch veranlagten Mittelstürmer zunächst als Alternative zu Lukas Nmecha behalten. Bialek war 2020 von Zaglebie Lubin zum VfL gewechselt und bestritt für die Niedersachsen bislang 36 Pflichtspiele.

Joscha Wosz wechselt von RB Leipzig zum SC Verl

Joscha Wosz hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig aufgelöst und wechselt in die dritte Liga zum SC Verl. Der Neffe von Ex-Nationalspieler Dariusz Wosz unterschreibt bei den Ostwestfalen einen Vertrag über zwei Jahre. Das bestätigte Joschas Vater und Berater Zbigniew Wosz dem Portal "rblive.de". In der vergangenen Saison war der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler an den Drittligisten Hallescher FC ausgeliehen und hatte 13 Spiele absolviert.

Stuttgart und Wolverhampton einigen sich auf Kalajdzic-Transfer

Der angestrebte Wechsel von Stürmer Sasa Kalajdzic in die Premier League rückt Medienberichten zufolge näher. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und der englische Erstligist Wolverhampton Wanderers hätten sich grundsätzlich auf einen Transfer geeinigt, berichteten unter anderen "The Athletic" und der Pay-TV-Sender "Sky". Die Ablösesumme für Österreichs Nationalspieler soll demnach bei rund 18 Millionen Euro liegen. Außerdem sollen noch diverse Boni dazukommen. Es seien aber auch noch Details zu klären.

Sörloth erneut von Leipzig zu Real Sociedad

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht seinen Stürmer Alexander Sörloth erneut an den spanischen Erstligisten Real Sociedad. Wie der DFB-Pokalsieger bestätigte, wechselt der norwegische Nationalspieler erneut zu dem Klub, für den er in der Vorsaison in 33 Ligaspielen viermal getroffen hatte. Medienberichten zufolge soll RB eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro enthalten. Anders als beim ersten Mal soll die Leihe ohne Kaufoption erfolgen.

Köln denkt über weitere Transfers nach

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat das 0:0 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag teuer erkauft und könnte daher auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Wie der Conference-League-Teilnehmer mitteilte, zogen sich Innenverteidiger Jeff Chabot und Rechtsverteidiger Benno Schmitz gegen die Schwaben jeweils Sprunggelenksverletzungen zu. "Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden" , sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Auch Kamada und Sow bleiben Frankfurt wohl erhalten

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche rechnet nicht mit einem Abschied von Daichi Kamada. "Ich gehe davon aus, dass er bleibt" , sagte Krösche. Der Japaner sei ein wichtiger Spieler für den hessischen Fußball-Bundesligisten. Er habe großen Anteil am Europa-League-Sieg gehabt. Auch Djibril Sow hat der "Bild"-Zeitung bestätigt, in Frankfurt bleiben zu wollen. Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest soll großes Interesse gehabt haben.

Mönchengladbach will Franzosen Nathan Ngoumou verpflichten

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht nach Medien-Berichten kurz vor der Verpflichtung von Nathan Ngoumou. Der 22 Jahre alte Rechtsaußen vom französischen Erstligisten FC Toulouse soll nach dem Abgang von Breel Embolo die Offensive der Borussen verstärken. Ngoumou soll einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Laut "Sky" soll der 1,85 Meter große Franzose rund acht Millionen Euro kosten.

Medien: FC Bayern leiht Vidovic an Arnheim aus

Der kroatische U21-Nationalspieler Gabriel Vidovic wird den FC Bayern München wohl noch vor Ablauf der Wechselfrist leihweise verlassen. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist sich der Rekordmeister mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim einig geworden. Auch Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und der FC Augsburg sollen interessiert gewesen sein.

Werder plant keine Transfers mehr

Werder Bremen plant bis zum Ende der Bundesliga-Transferperiode am 1. September keine weiteren Einkäufe - daran hat auch das 3:4 gegen Eintracht Frankfurt nichts geändert. "Wir werden nicht in Aktionismus verfallen" , sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting: "Ich kann es nur noch einmal wiederholen, wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader" , das Vertrauen sei "komplett" da. "Nach aktuellem Stand" könne man davon "ausgehen, dass wir nichts mehr machen werden" , sagte Fritz.

AC Mailand am Wolfsburger Vranckx interessiert

Nach dem Schalker Innenverteidiger Malick Thiaw will der italienische Meister AC Mailand offenbar noch einen weiteren Spieler aus der Fußball-Bundesliga verpflichten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verhandelt der neunmalige Europapokal-Sieger aktuell mit dem VfL Wolfsburg über eine Ausleihe des belgischen Mittelfeldspielers Aster Vranckx. Der 19-Jährige war erst vor einem Jahr vom KV Mechelen nach Wolfsburg gewechselt, spielt unter dem neuen Trainer Niko Kovac aber sportlich keine Rolle mehr. Laut italienischen Medien wollen sich beide Klubs auf ein einjähriges Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption einigen.