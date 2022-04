Sturm - Sven Michel (Union Berlin): Der 31-Jährige, den die "Eisernen" im Winter als Ersatz für Kruse verpflichtet hatten, kam erst in der 85. Minute ins Spiel, es reichte aber, um die Partie in Leipzig zu entscheiden. Michel traf zunächst per Flugkopfball zum 1:1, legte dann (selbst in bester Einschussposition) mit der Hacke den Siegtreffer auf. Mehr geht nicht in ein paar Minuten.