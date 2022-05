Angriff: Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart): Dass Bayerns Talent Tangui Nianzou an die Grenzen seiner Bundesligareife geführt wurde, lag vor allem am hervorragenden Kalajdzic. Der lange Stuttgarter führte den Verteidiger der Münchener in vielen Szenen vor und hätte durchaus noch mehr Kapital als sein Tor zum 2:2 daraus schlagen müssen. Man konnte auf jeden Fall mal wieder gut nachvollziehen, dass dem VfB viel Zittern in dieser Saison erspart geblieben wäre, wenn Kalajdzic nicht so lange verletzt ausgefallen wäre.