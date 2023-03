24. Spieltag der Fußball-Bundesliga Im Blickpunkt - Torhüter, Eberl und runde Derbys Stand: 09.03.2023 17:02 Uhr

Torhüter Manuel Riemann bleibt trotz mehrerer Patzer beim VfL Bochum im Tor, Max Eberl spielt erstmals mit Leipzig gegen Gladbach, und in Frankfurt und im Revier stehen Jubiläumsderbys an. Die Vorschau zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

1. FC Köln - VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr)

Vier Niederlagen nacheinander, jeweils ohne Tor, zuletzt ein 0:2 im Abstiegsduell gegen den FC Schalke 04: Der VfL Bochum ist zurück auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga.

"Wir sollten uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen. Bochum ist schwer zu bespielen und in der Lage, Ergebnisse einzufahren, mit denen keiner rechnet" , erfüllte Kölns Trainer Steffen Baumgart seine Pflicht und warnte vor dem angeschlagenen Gegner, der in der Partie am Freitagabend (ab 20.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) nach einer Rotsperre wieder auf seinen Kapitän Anthony Losilla zurückgreifen kann.

Die Kölner haben derzeit selber Sorgen in der Offensive. In den vergangenen drei Spielen blieben sie ohne Tor. Das 0:0 beim 1. FC Union Berlin zuletzt war aber aller Ehren wert, denn Baumgarts Mannschaft war an der Alten Försterei die bessere.

Bochums Trainer Thomas Letsch kündigte an, dass Manuel Riemann weiter im Tor des VfL stehen wird, obwohl dem gegen Schalke ein weiterer krasser Fehler unterlief.

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr)

Vier Mannschaften haben am Tabellenende 19 Punkte, die Hertha nur einen mehr. Immerhin gewannen die Berliner ihre vergangenen beiden Heimspiele und können daraus etwas Mut schöpfen für das Spiel am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de), in dem Trainer Sandro Schwarz auf seinen ehemaligen Klub trifft.

Sein Nachfolger Bo Svensson gewann die vergangenen vier Spiele und ist dadurch aktuell der Mainzer Trainer mit dem besten Punkteschnitt der Geschichte. Fünf Siege aus sechs Spielen machen den 1. FSV zum zweitbesten Team der Rückrunde. Es darf vom Europapokal geträumt werden.

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach der Niederlage in Dortmund hat RB Leipzig sieben Punkte Rückstand auf die beiden besten Mannschaften der Bundesliga. Aktuell haben sich die Sachsen damit aus dem Titelkampf verabschiedet. Aber das wird zunächst eine Randnotiz sein, wenn Borussia Mönchengladbach ins umgebaute Zentralstadion kommt. Im Blickpunkt wird am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) Max Eberl stehen, der erstmals als Leipziger Geschäftsführer auf seinen ehemaligen Klub treffen wird.

Die Fans der Borussia dürften deutliche Botschaften mitbringen, auch wenn der eigene Verein sie im Vorfeld ermahnte, Eberl mit Respekt zu begegnen. "Es tropft bei mir ab. Wen es mehr trifft: meine Eltern" , sagte Eberl zu Beleidigungen, die er in jüngerer Vergangenheit von Fans anderer Klubs erfuhr.

Leipzigs Trainer Marco Rose, den Eberl einst aus Salzburg zu Mönchengladbach holte, muss auf Xaver Schlager und Christopher Nkunku verzichten, die sich im Spiel in Dortmund verletzten. Bei Gladbach wird Ramy Bensebaini wegen einer Sperre fehlen. Der Linksverteidiger hatte beim 0:0 gegen den SC Freiburg die Gelb-Rote Karte und anschließend noch den Schiedsrichter auf Französisch beschimpft. Daher erhielt er noch ein weiteres Spiel Sperre.

FC Bayern - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Bei Paris Saint-Germain 1:0 gewonnen, im eigenen Stadion 2:0: Was den Bayern gegen Kylian Mbappé und Lionel Messi gelang, in zwei Vergleichen ohne Gegentor zu bleiben, schaffte der Meister in der Bundesliga bei sechs schon absolvierten Hin- und Rückspielen nur gegen den aktuellen Tabellenletzten VfL Bochum.

Beim ersten Duell mit dem FC Augsburg kassierte der Meister einen Treffer, der führte allerdings auch prompt zur ersten Saisonniederlage. Die bayrischen Schwaben punkteten in der Bundesliga bislang sechs mal gegen die Münchner, aber noch nie in beiden Saisonspielen.

Auswärts ist ihre Bilanz zuletzt ohnehin äußerst bescheiden gewesen, aber dank der Heimstärke vergrößerte sich der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf acht Punkte. "Wir können befreit nach München fahren und da wieder alles reinhauen" , sagte Arne Maier, der am 23. Spieltag beim 2:1-Sieg gegen den SV Werder Bremen traf.

Nach dem Spiel in der Champions League gegen PSG ist davon auszugehen, dass Münchens Trainer Julian Nagelsmann gegen Augsburg (Samstag, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) einige Wechsel vornehmen wird.

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr)

Ganz so schlimm wie beim FC Schalke 04, der in Bochum nach 38 Auswärtsspielen in der Bundesliga ohne Sieg mal wieder gewann, ist es beim VfB Stuttgart noch nicht. Allerdings stehen nun auch für die Schwaben schon 21 Auswärtsspiele ohne Sieg zu Buche. Die Leistung beim 1:2 auf Schalke vor zwei Wochen war in der ersten Halbzeit erschütternd. Gegen den FC Bayern zeigte sich die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia enorm verbessert, aber Punkte gab es für den aktuellen Tabellen-15. trotzdem nicht.

Vor dem 22. Spieltag war die Eintracht bei fünf Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze noch ein Titelkandidat. Nach der Niederlage in Leipzig und dem 2:2 beim VfL Wolfsburg sind es nun zehn Punkte. Eine erneute Qualifikation für die Champions League, in der am Mittwoch (15.03.2023) das Rückspiel im Achtelfinale bei der SSC Neapel ansteht, ist nun das Maß aller Dinge.

Däne im Training vom Platz getragen Eintracht Frankfurt muss mehrere Wochen auf Jesper Lindström verzichten Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen ohne Jesper Lindström auskommen. Die Offensivkraft verletzte sich nach einem Zweikampf im Training am Sprunggelenk und musste vom Platz getragen werden. Gerade mit Blick auf das Spiel in Neapel wiegt sein Ausfall schwer. mehr

Die vergangenen vier Heimspiele wurden säntlich gewonnen, zuletzt blieben die Frankfurter sogar vier mal ohne Gegentor. Die Eintracht und der VfB stehen sich am Samstag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) zum 100. Mal in der Bundesliga gegenüber.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

Es ist das Derby im Ruhrpott, und es wird das 100. in der Bundesliga sein. Am Samstagabend (ab 18.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) treffen der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund aufeinander. Es ist das Duell zwischen dem Tabellen-17., der punktgleich mit dem Letzten ist, gegen den Tabellenzweiten, der puntkgleich mit dem Spitzenreiter ist. Es ist auch das Spiel der einzigen beiden Mannschaften, die in der Rückrunde noch ohne Niederlage sind.

Das gilt bei Borussia Dortmund allerdings nur noch für die Bundesliga. In der Champions League schied der BVB nach einer 0:2-Niederlage beim FC Chelsea aus. Dazu kam, dass sich Julian Brandt schon früh in der Partie einen Muskelfaserriss zuzog. Der davor so formstarke Offensivspieler wird im Derby fehlen, auch Kapitän Marco Reus könnte wegen eines Infekts zu einer Pause gezwungen werden. Gregor Kobel, der den Sieg gegen RB Leipzig und das Spiel in London wegen einer Muskelverletzung verpasste, dürfte hingegen wieder Tor stehen.

Schalke darf auf die eigenen Fans und das gestiegene Selbstvertrauen bauen, das "von Spiel zu Spiel wächst" , wie Torschütze Marius Bülter es nach dem 2:0-Sieg in Bochum mit Blick auf nun zehn Punkte aus sechs Partien in der Rückrunde ausdrückte.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr)

Nach dem vermutlichen Höhepunkt der Vereinsgeschichte mit dem Auswärtsspiel in der Europa League bei Juventus Turin steht für den SC Freiburg am Sonntag (ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) das Spiel gegen die formschwächste Bundesligamannschaft an.

In der Hinrunde war die Partie des SC bei 1899 Hoffenheim noch das Duell des Zweiten beim Vierten. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich blieb danach oben, ist nun Fünfter. Für die TSG ging es aber steil bergab. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo, der seine ersten vier Spiele sämtlich verlor, ist punktgleich mit dem Tabellenletzten VfL Bochum.

Zwei Punkte nur sprangen in den vergangenen 13 Spielen für die Hoffenheimer heraus, zuletzt verloren sie mit 0:1 beim 1. FSV Mainz 05.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Überlegen und mit den deutlich besseren Chancen, doch das Spiel beim FC Augsburg ging für Werder Bremen am vergangenen Wochenende trotzdem mit 1:2 verloren. Bayer Leverkusen zog deshalb durch den 4:1-Sieg gegen Hertha BSC an den Bremern in der Tabelle vorbei.

Beide Mannschaften haben vor ihrem Duell am Sonntag (ab 17.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) einen gehörigen Vorsprung auf die Abstiegsränge und einen kleineren Rückstand auf den siebten Tabellenplatz, der für die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb reichen könnte.

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (Sonntag, 19.30 Uhr)

Der VfL Wolfsburg kommt 2023 nicht in Fahrt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann erst eines von sechs Spielen in der Rückrunde, zuletzt gab es ein 2:2 gegen Eintracht Frankfurt.

Immerhin treffen die Niedersachsen, bei Union hingegegen klemmt es in der Offensive. Nach dem 0:0 gegen den damaligen Tabellenletzten FC Schalke 04 und dem 0:3 beim FC Bayern gab es am 23. Spieltag wieder ein torloses Remis, dieses Mal gegen den 1. FC Köln.

Kapitän Maximilian Arnold wird den Wolfsburgern im späten Spiel am Sonntag (ab 19.20 Uhr live in der Radio-Reportage bei sportschau.de) fehlen.