Torloses Remis gegen Fürth Magdeburg verpasst vorzeitigen Klassenerhalt Stand: 10.05.2024 21:38 Uhr

Der Klassenerhalt ist noch nicht perfekt: Der 1. FC Magdeburg ist gegen Greuther Fürth am Freitagabend (10.05.2024) nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen und könnte noch auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga abrutschen.

Durch das 0:0 am 33. Spieltag nimmt Magdeburg einen Punkt mit und hat damit sechs Zähler Vorsprung auf Wehen Wiesbaden, das auf Relegationsplatz 16 rangiert. Bei zwei verbleibenden Spielen könnten die Wiesbadener theoretisch also noch zu Magdeburg aufschließen, am Sonntag tritt man in Braunschweig an. Für die Fürther war der Aufstieg ohnehin nicht mehr zu erreichen, es geht im Tabellenmittelfeld nur noch um die Platzierung.

Magdeburg-Fans mit großer Choreo

Für das Highlight des Abends sorgten die Fans des FCM, die an die eigene Vereinshistorie erinnerten. Am 8. Mai 1974 gelang es dem 1. FC Magdeburg als einzigem DDR-Verein der Geschichte einen Europapokaltitel zu gewinnen - den Europapokal der Pokalsieger. Mit einer gigantischen Choreo über das ganze Stadion wurde der 50. Jahrestag zelebriert.

Magdeburg und Fürth zunächst mit wenig Durchschlagskraft

In einer an Höhepunkten armen ersten Halbzeit merkte man den Magdeburgern nicht an, dass mit einem Sieg der Klassenerhalt gesichert werden konnte - zu träge, zu ungenau agierte der FCM. Einzig bei einem zu Recht aberkannten Abseitstor durch Amara Condé (18.) wurden die Hausherren wirklich gefährlich.

Auch die Fürther erwischten nicht ihren besten Tag, hatten aber etwas mehr vom Spiel. Nach Steilpass von Tim Lemperle und anschließendem Querpass durch Kapitän Branimir Hrgota scheiterte Robert Wagner an Magdeburgs Torwart Dominik Reimann - die beste Chance im gesamten ersten Durchgang (40.).

Mehr Tempo, trotzdem keine Tore

Deutlich mehr Tempo war nach der Pause in der Partie. Zunächst scheiterte Magdeburgs Andi Hoti nach einem Standard per Kopf (53.), kurz darauf bot sich Lemperle frei vor Reimann die Chance auf das Führungstor, doch FCM-Verteidiger Tobias Müller klärte in letzter Sekunde (57.). Auch Armindo Sieb verpasste es, die Fürther in Führung zu schießen, als er den Ball nach feinem Pass von Sturmpartner Dennis Srbeny freistehend über das Tor bugsierte (70.).

Die Stimmung blieb angesichts des Jubiläums der Magdeburger im Stadion weiterhin überaus gut, auf das Spiel übertrug sich die Euphorie allerdings auch in der Schlussphase nicht wirklich. Magdeburgs Baris Atik hatte den späten Siegtreffer nach einer starken Aktion noch einmal auf dem Fuß, scheiterte aus zwölf Metern aber an Fürths Torwart Jonas Urbig (85.).

Magdeburg in Düsseldorf, Fürth gegen Schalke

Am 34. Spieltag ist Magdeburg in Düsseldorf gefordert (19.05.2024, 15.30 Uhr), zeitgleich empfängt Greuther Fürth die Schalker.