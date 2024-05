43. Diese Ecke bringt der FCA in Person von Maier gefährlich von rechts in die Mitte, Demirović verlängert diese. Am zweiten Pfosten ist dann zwar Jakić eingelaufen, kann das Leder jedoch nicht mehr erreichen.

42. Waldemar Anton Stuttgart Gelbe Karte für Waldemar Anton (VfB Stuttgart)



41. Von links kombiniert sich Stuttgart flach und sehenswert über den Sechzehner nach rechts. Letztlich ist es dann Leweling, der vom rechten Strafraumeck abzieht, das Leder jedoch auf die Tribüne jagd. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, sind die Augsburger doch nicht mehr hinterhergekommen am eigenen Strafraum.

39. Die Gastgeber verteidigen es mit wenigen Ausnahmen durchaus clever, machen es Stuttgart schwer. Der VfB kommt mit seiner Klasse zwar trotzdem zu ein paar Gelegenheiten, aus der Überlegenheit springt jedoch noch nichts Zählbares heraus.

37. Eine Hereingabe von rechts macht Iago am zweiten Pfosten nochmal scharf, findet mit seiner Ablage in der Mitte jedoch keinen Abnehmer. Tietz war bereits ein pass Schritte weitergelaufen.

35. Pfosten! Die Gäste können über links kontern, Leweling geht in den Sechzehner und mit Tempo an Gouweleeuw vorbei. Der Winkel wird etwas spitz, doch aus neun Metern zieht er auf das kurze Eck ab. Koubek wirkt überrascht, kann das Leder jedoch gerade noch so an den Pfosten lenken. Im Nachgang kommt noch Guirassy zum Kopfball, setzt diesen als Bogenlampe auf das Tordach.

33. Bei einer Flanke von links ist Koubek unsicher, doch seine Mitspieler sind zur Stelle und bereinigen. Weiter ist Stuttgart am Drücker und kontrolliert das Spiel, beinahe nach Belieben.

32. Augsburg muss ein erstes Mal wechseln, für Vargas geht es nicht weiter. Für ihn ist nun Maier mit dabei.

32. Arne Maier Augsburg Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

32. Ruben Vargas Augsburg Auswechslung bei FC Augsburg: Ruben Vargas

30. Koubek hält gegen Undav! Der Angreifer spielt einen schnellen Doppelpass mit Guirassy am Sechzehner und zieht dann umgehend aus 20 Metern zentraler Position ab. Das Spielgerät rauscht Richtung rechts Eck, doch der FCA-Keeper streckt sich und kann abwehren.

27. Auf der rechten Seite bekommt Stergiou sehr viel Platz, Uduokhai und Iago sind sich nicht einig, wer ihn angreifen soll. Die Flanke wird dann von Jakić bereinigt.

25. Den Freistoß aus 18 Metern zentraler Position nimmt sich Vargas, der jedoch nur Anton in der Mauer am Kopf erwischt. Von dort geht das Spielgerät weit über das Tor.

24. Am gegnerischen Sechzehner zieht Breithaupt auf und schickt so Stiller auf die Bretter, der das Leder im Rutschen jedoch leicht mit der Schulter mitnimmt. Ittrich gibt dafür einen durchaus schmeichelhaften Freistoß in aussichtsreicher Position.

23. Undav bleibt etwas glücklich am Sechzehner in Ballbesitz und sucht dann nach einer Drehung den Abschluss. Gouweleeuw ist jedoch rechtzeitig im Zweikampf und kann das Leder so abfälschen, dass Koubek es nur einsammeln muss.

21. Mit einem Pass setzt Tietz rechts Vargas ein, der umgehend scharf in die Mitte gibt. Das Spielgerät landet direkt bei Nübel, der sicher zupackt.

19. Auf der rechten Seite versucht sich Demirović gegen zwei Gegenspieler durchzusetzen, begeht dabei jedoch ein Offensivfoul an Millot. Augsburg ist keinesfalls passiv, aber es ist eben einfach enorm schwer, gegen die Stuttgarter an die Kugel zu kommen.

16. In der Tat kann Millot weitermachen. Unterdessen kontrollieren die Gäste das Geschehen unverändert, haben 75 Prozent Ballbesitz. Alleine diese Zahl dokumentiert die Stuttgarter Überlegenheit.

14. Nach einem Luftduell mit Dorsch ist Millot auf dem Rasen liegengeblieben. Er muss behandelt werden, kann aber wohl weitermachen.

13. Fast die Führung für Stuttgart! Die Gäste kontern nach einem Augsburger Angriff, Undav schickt Führich aus der Mitte halblinks zwischen die Verteidiger. Mit Geschwindigkeit geht der Nationalspieler in den Sechzehner und zieht dann aus zwölf Metern ab, setzt das Leder jedoch hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Koubek wäre da nicht hingekommen.

11. Vargas geht einem Ball übermotiviert hinterher und trifft Mittelstädt dann am Fuß. Von Ittrich gibt es eine kurze Ermahnung, die Gelbe Karte bleibt aber noch in der Tasche.

9. Der VfB hat das Spielgeschehen an sich gerissen, schnürt den FCA in der eigenen Hälfte ein. Über die Mitte wird der Spielvortrag eingeleitet, obwohl das Zentrum sehr dicht ist. Das macht den ballsicheren Gästen aber nichts, immer wieder kommen sie bereits gut in Strafraumnähe.

6. Von rechts bringt Mittelstädt eine Ecke in den Strafraum, dort kann Gouweleeuw per Kopf bereinigen. Es ist eine ansprechende Anfangsphase in der WWK-Arena.

4. Auch die Augsburger zeigen sich vorne, gefährlich wird es jedoch noch nicht. Beide Teams versuchen bereits in den Anfangsminuten, früh Druck auf den ballführenden Spieler auszuüben.

2. Die Gäste kombinieren sich ein erstes Mal schön und flüssig links nach vorne, Stiller flankt in die Mitte. Dort verpasst Guirassy, dadurch kommt jedoch Leweling ins Spiel, der das Spielgerät aber aus elf Metern klar daneben setzt.

1. Dann rollt der Ball auch schon. Stuttgart hat angestoßen.

1. Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Patrick Ittrich den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Die letzten Duelle der beiden Teams waren gerade für Augsburg kein Zuckerschlecken, nur eines der letzten sieben Aufeinandertreffen konnten die Fuggerstädter gewinnen, dazu kam lediglich ein Unentschieden. Das Hinspiel gewann Stuttgart klar und deutlich mit 3:0, damals leitete eine schöne Ecken-Variante den Sieg ein. Die Torschützen lesen sich dabei wie eine Zusammenfassung der VfB-Saison: Undav, Guirassy, Führich.

Ganz anders ist da die Lage bei Stuttgart, die Champions-League-Teilnahme in der nächsten Spielzeit ist längst gesichert. Allerdings hat Hoeneß noch das Ziel ausgegeben, Zweiter zu werden. Bayern liegt aktuell noch zwei Zähler vor den Schwaben, jedoch konnte man diese zuletzt 3:1 schlagen. Insgesamt hat der VfB von den letzten 14 Bundesligaspielen nur eines verloren, die Form ist demnach überragend. Wir dürfen gespannt sein, was wir von einer der Überraschungsmannschaften der Saison heute wieder geboten bekommen.

Zwei Spiele sind noch zu gehen in der Bundesliga und so richtig klar ist noch nicht, wohin die Reise geht für die Augsburger. Da noch unklar ist, wie viele Plätze am Ende zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen, hängen die Fuggerstädter etwas in der Luft. Aktuell haben sie 39 Punkte und liegen damit auf Rang neun, allerdings nur zwei Zähler hinter Freiburg auf dem 7. Platz. Gleichzeitig ist aber auch der Zwölfte, Wolfsburg, nur zwei Punkte entfernt, es ist also noch alles möglich. Bei zuletzt drei Niederlagen in Serie wird es den Gastgebern jedoch zunächst mal darum gehen, überhaupt wieder in die Spur zurückzufinden.

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Augsburg nimmt Trainer Jess Thorup im Vergleich zum letzten Pflichtspiel drei Veränderungen vor. Für Bauer, Meier und Pedersen kommen Dorsch, Iago und Jakić in die Startelf. Jakić kehrt dabei nach Gelbsperre zurück, Dahmen, Gumny und Rexhbeçaj sind unverändert verletzt. Es dürfte nun wieder eine Viererkette sein beim FCA. Auf der anderen Seite rotiert auch Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß, allerdings auf nur zwei Positionen. Rouault und Karazor werden durch Millot und Mittelstädt ersetzt, die beide nach Gelbsperre wieder dabei sind. Es fehlen die Langzeitverletzten Zagadou und Vagnoman.