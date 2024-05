Fußball-Bundesliga Abstiegskandidaten im Check - von allerallerletzten Chancen Stand: 08.05.2024 14:31 Uhr

Ein direkter Absteiger aus der Bundesliga und der Teilnehmer an der Relegation werden an den letzten beiden Spieltagen noch gesucht. Sogar der 1. FC Köln bekommt allerallerletzte Chancen. Die Kandidaten im Check.

Der SV Darmstadt 98 hat es schon hinter sich. Der Abstieg ist besiegelt, mindestens ein weiterer Bundesligist wird ihm in die 2. Liga folgen. In den 15 Spielen der Rückrunde gelang den Darmstädtern nur ein Sieg, und der tut dem 1. FC Köln weiterhin sehr weh. Ein Heimsieg am 30. Spieltag gegen die "Lilien", und die Kölner wären bis auf zwei Punkte an den Relegationsrang herangerückt, der vor etwa drei Wochen vom VfL Bochum belegt wurde.

So blieben es fünf Punkte, und die sind es vor dem 33. Spieltag immer noch. Allerdings ist inzwischen der 1. FSV Mainz 05 wieder Tabellen-16., und damit der Verein, der an den vergangenen fünf Spieltagen von den Abstiegskandidaten am besten abschnitt. Unter Trainer Bo Henriksen holten die Mainzer neun Punkte, insgesamt waren nur der Meister aus Leverkusen, RB Leipzig und der VfB Stuttgart besser, zwei weitere Klubs, die in der kommenden Saison Champions League spielen.

Das Problem des 1. FSV Mainz 05: Er kassierte gegen den 1. FC Köln spät den Ausgleich zum 1:1, und auch die beiden folgenden Spiele endeten unentschieden. So ist weiterhin der direkte Abstieg möglich.

Allerdings nur, wenn der 1. FC Köln am Samstag (11.05.2024, ab 15.20 Uhr live in der Radio-Reportage) gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen sollte, den dritten Verein, der noch direkt absteigen kann.

Der Klub aus Köpenick ist der formschwächste unter den Abstiegskandidaten, holte nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen (bei Borussia Mönchengladbach) und stellte daher Trainer Nenad Bjelica frei. Genau wie Wochen zuvor der VfL Bochum, bei dem Heiko Butscher für Thomas Letsch übernahm, setzt Union bei der Interimsnachfolge auf eine interne Lösung. Marco Grote wird die Berliner in Köln und dann am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg betreuen.

Form der Abstiegskandidaten an vergangenen fünf Spieltagen Verein Tore Punkte 1. 1. FSV Mainz 05 11:4 9 2. VfL Bochum 9:9 7 3. Borussia Mönchengladbach 9:9 5 4. 1. FC Köln 3:6 5 5. 1. FC Union Berlin 4:12 1

Die Kölner haben - anders als Mainz und Union - darauf verzichtet, auf der Position des Trainers ein zweites Mal in dieser Saison zu wechseln. Timo Schultz durfte bleiben, auch nachdem die große Chance gegen Darmstadt vergeben worden war, die letzte Chance in Mainz nur einen Punkt brachte und die allerletzte Chance Köln-Müngersdorf nach einem 0:0 gegen den SC Freiburg zum Schweigen. Nun folgt die allerallerletzte Chance.

Platz 17: 1. FC Köln, 24 Punkte, -30 Tore

Der 1. FC Köln muss gegen Union gewinnen, sonst ist er abgestiegen. Aufgrund des direkten Duells hat er allerdings die Gewissheit, dass er bei einem Sieg gegen Union am letzten Spieltag in der Partie beim 1. FC Heidenheim die Chance haben wird, vielleicht sogar noch auf den 15. Tabellenplatz zu klettern. Das eklatante Problem der Kölner ist die Offensive. Ingesamt schossen sie nur 24 Tore, in den vergangenen fünf Spielen nur drei.

Restprogramm:

33. Spieltag: Union Berlin (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Heidenheim (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 16: 1. FSV Mainz 05, 29 Punkte, -17 Tore

Drei Unentschieden nacheinander haben den Schwung der Mainzer ein wenig gebremst. Die nächste Chance auf einen Sieg besteht in einem Spiel gegen einen Finalisten der Champions League. Es könnte ein Vorteil sein, dass es für Borussia Dortmund in der Liga um nichts geht und das Endspiel in Wembley noch drei Wochen entfernt ist. Aber die Diskussion ist müßig, genau wie die, ob es von Vorteil sein wird, dass die Mainzer das Ergebnis vom Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Union Berlin kennen werden. Klar ist: Sollte Köln nicht gewinnen, kann der 1. FSV Mainz 05 zumindest nicht mehr direkt absteigen.

Restprogramm:

33. Spieltag: Borussia Dortmund (H) | Sa. 11.05.24, 18.30 Uhr

34. Spieltag: VfL Wolfsburg (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 15: Union Berlin, 30 Punkte, -25 Tore

Zwischenzeitlich schien der Klassenerhalt nur Formsache zu sein. Aber in den vergangenen Wochen geriet Union wieder in eine Negativspirale. Das enorm wichtige Spiel gegen den VfL Bochum wurde verloren, vier Gegentore zeugten dabei von der nervlichen Belastung für eine Mannschaft, die in dieser Saison bei Real Madrid in der Champions League spielte (und erst durch einen späten Treffer verlor). Nach dem Duell in Köln steht noch ein Heimspiel gegen den SC Freiburg an, der im letzten Spiel unter Trainer Christian Streich um die Qualifikation für einen Europapokal spielen dürfte.

Restprogramm:

33. Spieltag: 1. FC Köln (A) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: SC Freiburg (H) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 14: VfL Bochum, 33 Punkte, -24 Tore

Der direkte Abstieg ist vermieden, aber nach Siegen aus den vergangenen beiden Spielen gegen die TSG Hoffenheim und bei Union Berlin wäre auch die Relegation eine herbe Enttäuschung für den VfL. Die Bochumer werden sich am 33. Spieltag zunächst anschauen dürfen, was die Konkurrenz macht. Sollte am Sonntagabend gegen Bayer Leverkusen ein Punkt zur Rettung reichen, dürfte dieses Wissen hilfreich sein.

Restprogramm:

33. Spieltag: Bayer Leverkusen (H) | So. 12.05.24, 19.30 Uhr

34. Spieltag: Werder Bremen (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr

Platz 13: Borussia Mönchengladbach, 33 Punkte, -7 Tore

Borussia Mönchengladbach hat die mit Abstand beste Tordifferenz unter den Abstiegskandidaten und vier Punkte Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05, der somit vermutlich beide Spiele gewinnen muss, um noch vorbeizuziehen. Beim Blick auf das Restprogramm wird die Gefahr allerdings ein bisschen größer, noch auf den Relegationsrang zu rutschen. Eintracht Frankfurt dürfte bestrebt sein, mit einem Sieg den sechsten Tabellenplatz zu sichern, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen wird, sollte Borussia Dortmund das Finale der Champions League gewinnen. So, wie der VfB Stuttgart bislang in dieser Saison aufgetreten ist, wird er sich kaum mit einer Niederlage verabschieden wollen, zumal am letzten Spieltag die Chance bestehen könnte, den zweiten Tabellenplatz zu halten oder ihn zu erobern.

Restprogramm:

33. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H) | Sa. 11.05.24, 15.30 Uhr

34. Spieltag: VfB Stuttgart (A) | Sa. 18.05.24, 15.30 Uhr