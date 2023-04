Kampf um Europa Zähe Nullnummer hilft weder Wolfsburg noch Leverkusen Stand: 16.04.2023 21:22 Uhr

Der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen haben im Kampf um das internationale Geschäft ein Ausrufezeichen verpasst. Die Nullnummer am Sonntagabend (16.04.2023) gab das Leistungsniveau aber durchaus treffend wieder.

Bayer-Coach Xabi Alonso hatte gegenüber dem 1:1 in der Europa League gegen Union Saint Gilloise auf fünf Positionen rotiert und unter anderem Nationalspieler Florian Wirtz auf die Bank gesetzt. Die Kreativität des Leverkusener Spiels litt dadurch drastisch, aber auch aus dem Wolfsburger Mittelfeld kam wenig Erhellendes.

Fast eine halbe Stunde lang war es ganz schwere Kost, was die Zuschauer in der Autostadt von zwei Europa-Aspiranten geboten bekam. In der 28. Minute gab es immerhin mal ein aktustisches Signal, doch der Lattentreffer von Sardar Azmoun nach Flanke von Jeremy Frimpong hätte auch mit etwas mehr Präzision nicht zur Führung gereicht - Azmoun stand im Abseits.

Kaminski und Gerhardt mit Chancen

Wirkung zeigte diese Szene aber insofern, als Wolfsburg anschließend mehr in die Vorwärtsbewegung investierte. Zwei Minuten nach Azmouns Vorstoß wurde Jakub Kaminskis Schuss nach einer weiten Flanke von Paulo Otávio so gerade noch geblockt (30.). Auch vier Minuten später beim Kopfball von Yannick Gerhardt war Otávio wieder der Vorbereiter, einen Assist bekam er aber nicht, weil Gerhardt den Ball über die Latte wuchtete.

Auch die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte der VfL, Omar Marmoush scheiterte aber aus etwas zu spitzem Winkel an Lukas Hrádecký im Leverkusener Tor. Hrádeckýs gegenüber Koen Casteels hatte derweil einen weitgehend ruhigen Abend, erst in der 54. Minute musste er gegen den frei durchgestarteten Moussa Diaby parieren.

Wimmer sorgt für Belebung

Bei den Wölfen brachte Trainer Nico Kovac zwanzig Minuten vor dem Ende Patrick Wimmer, der auch durchaus für Belebung sorgte. Gleich zweimal scheiterte der Österreicher aber an Hrádecký (72. und 83.), ehe es kurz vor Schluss auf der Gegenseite nochmal eng wurde: Casteels verkürzte aber gegen Diaby geschickt den Winkel und rettete damit seiner Mannschaft zumindest den einen Punkt (89.).

Leverkusen zunächst in der Europa League gefordert

Bevor es in der Bundesliga weitergeht, ist die "Werkself" im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise gefordert (Donnerstag, 20.04.2023 um 21.00 Uhr).

Am 29. Spieltag ist der VfL Wolfsburg zu Gast in Bochum (Samstag, 22.04.2023 um 15.30 Uhr). Leverkusen empfängt tags darauf RB Leipzig (17.30 Uhr).