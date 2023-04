Irre Schlussphase in Stuttgart Dortmund verspielt in Überzahl den Sieg Stand: 15.04.2023 18:06 Uhr

Borussia Dortmund hat beim VfB Stuttgart einen Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft hinnehmen müssen. Der BVB kam trotz einer Zwei-Tore-Führung und Überzahl nur zu einem Remis.

Das Spiel endete 3:3 (0:2). Zunächst brachten Haller (26.) und Malen (33.) den BVB in Führung. Trotz einer frühen Gelb-Rote Karte gegen Mavropanos (39.) erzielten Coulibaly (78.) und Vagnoman (84.) den zwischenzeitlichen Ausgleich für Stuttgart. In einer verrückten Nachspielzeit brachte zunächst Reyna den BVB erneut in Führung (90.+2), ehe Silas für den 3:3-Endstand sorgte (90.+7).

Der BVB verpasst es damit, in der Tabelle mit dem Rekordmeister nach Punkten gleichzuziehen. Die Bayern kamen im Parallelspiel gegen Hoffenheim ebenfalls nur zu einem Unentschieden (1:1).

Vor den verbleibenden sechs Spieltagen liegt der BVB damit weiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München. Der VfB bleibt auch im dritten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Sebastian Hoeneß ungeschlagen und belegt den Relegationsrang 16.

Jeweils eine Veränderung

BVB-Trainer Edin Terzic veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Union Berlin nur auf einer Position. Özcan ersetzte Süle (Oberschenkelbeschwerden). Auch bei Stuttgart gab es eine Veränderung: Für Ito (Infekt) rückte der ehemalige BVB-Spieler Zagadou in die Anfangsformation.

Zwischen den ambitionierten Dortmundern und den abstiegsbedrohten Stuttgartern entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Die Schwaben starteten auch im dritten Auftritt unter Trainer Sebastian Hoeneß mit viel Selbstvertrauen und erarbeiteten sich die erste große Chance bereits nach fünf Minuten.

Millot brachte den Ball von der Grundlinie flach in den Strafraum. Dort stand Vagnoman völlig frei, sein Schuss aus zehn Metern ging aber weit über das Tor. Und auch der BVB kam in der Anfangsphase gleich zu einer gefährlichen Tormöglichkeit: Hallers unplatzierten Schuss konnte Bredlow aber ohne Probleme parieren (10.).

Treffer durch Malen und Haller

Nur eine Viertelstunde später hatte der Schlussmann der Stuttgarter dann keine Chance. Malen brachte den Ball flach in den Strafraum. Die Hereingabe setzte Haller aus fünf Metern mit viel Wucht zum 1:0 für Dortmund unter die Latte (26.).

Stuttgart blieb auch nach dem Gegentreffer weiter gefährlich, aber Guirassy scheiterte aus kurzer Distanz an Gregor Kobel (30.). Die Borussia nutzte auf der anderen Seite ihre Torchancen effizienter aus. Nach einem zunächst abgeblockten Eckball behauptete Malen sich im Stuttgarter Strafraum gegen drei Gegenspieler und setzte den Ball flach von der Strafraumkante zum 2:0 ins Tor (33.).

Der Vorlagengeber des ersten und Torschütze des zweiten Treffers sorgte weiter für viel Tempo im Spiel der Dortmunder. Kurz vor der Pause ging er auf der linken Außenbahn an Mavropanos vorbei. Der Verteidiger stoppte Malen mit einem Foul und sah dafür die Gelb-Rote Karte (39.).

Vermeintlicher Anschlusstreffer nach der Pause

Trotz Unterzahl und Zwei-Tore-Rückstand blieb Stuttgart auch nach der Pause gefährlich und kam in Unterzahl zum vermeintlichen Anschlusstreffer. Millots steckte den Ball auf Guirassy durch, der über Kobel ins Dortmunder Tor lupfte (52.). Doch der Videoschiedsrichter stellte eine knappe Abseitsposition fest.

Danach entwickelte sich eine irre Schlussphase. Innerhalb von 20 Minuten fielen vier Tore. Zunächst sorgten Coulibaly und Vangoman für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der eigewechselte Reyna brachte den BVB zwar wieder in Führung (90.+2). Doch Silas schockte den BVB mit seinem Treffer zum 3:3-Endstand (90.+7).

Stuttgart eröffnet gegen Augsburg

Zum Auftakt des 29. Spieltags ist der VfB Stuttgart in Augsburg zu Gast (Freitag, 21.04.2023 um 20.30 Uhr). Dortmund empfäng einen Tag später Eintracht Frankfurt zum Spitzenspiel (18.30 Uhr).