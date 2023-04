Nur Remis gegen Bochum Union Berlin strauchelt im Kampf um die Champions League Stand: 16.04.2023 19:54 Uhr

Es war ein hartes Stück Arbeit für Union Berlin, das nicht von Erfolg gekrönt war. Gegen den VfL Bochum gab es für die Köpenicker nur ein Remis.

Union Berlin lässt im Kampf um die Champions-League-Plätze Federn. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kam gegen den VfL Bochum in einer hart umkämpften und oft zähen Partie nicht über 1:1 (1:0) hinaus. Damit bleiben die Berliner auf Tabellenplatz drei mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf RB Leipzig.

Für die Bochumer bedeutet dieser Punktgewinn ein Lichtblick im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch belegt mit derzeit 27 Punkten Platz 15. Josip Juranović (45.+3) für Union und Kevin Stöger (55.) für Bochum erzielten die Treffer.

Blitzstart von Union

Die Berliner versuchten in den ersten fünf Minuten mit einem Blitzstart einen frühen Treffer zu erzielen. Allerdings hielt die Bochumer Abwehr den intensiven Bemühungen der Unioner stand. In der Folge beruhigte sich die Partie deutlich, der VfL konnte ab und an eigene, entlastende Angriffe starten, ohne jedoch gefährlich zu werden.

Die Partie plätscherte lange ereignislos vor sich hin. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, fand aber keine spielerischen Mittel, die Gäste in echte Bedrängnis zu bringen.

Lediglich eine verunglückte Flanke von Jérôme Roussillon nach 37 Minuten auf das Bochumer Lattenkreuz sorgte bis dahin für ein Minimum an Aufregung im Stadion an der Alten Försterei. Dann aber kam der Moment des Josip Juranović: Der Kroate (45.+3) schoss in der Nachspielzeit einen Freistoß unhaltbar aus 22 Metern in den Torwinkel zur bis dahin schmeichelhaften 1:0-Führung für die Berliner.

Bochum wie verwandelt

Mit Beginn der zweiten Hälfte legten die Bochumer plötzlich ihre Zurückhaltung vollständig ab und setzten die Berliner von Beginn an unter Druck. Das Resultat: Der VfL bekam einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Aïssa Laïdouni zu spät gegen Ivan Ordets kam und den Bochumer einfach umtrat. Kevin Stöger (55.) verwandelte sicher zum 1:1.

Nur sechs Minuten später sah Unions Verteidiger Paul Jaeckel Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. Die Bochumer versuchten den Druck in Überzahl hoch zu halten und den zweiten Treffer zu erzielen. Aber Union-Torhüter Frederik Rönnow (81.) verhinderte mit einer Glanzparade gegen Philipp Hofmanns Kopfball den zweiten Bochmer Treffer. Auf der anderen Seite hatte Behrens (85.) die große Konterchance, sein Kopfball aus fünf Metern verfehlte das VfL-Tor.

Union zum Abschluss gegen Mönchengladbach

Union Berlin spielt zum Abschluss des 29. Spieltags auswärts in Mönchengladbach (Sonntag, 23.04.2023 um 19.30 Uhr). Bochum empfängt einen Tag zuvor den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr).