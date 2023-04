100. Bundesligator von Werner Leipzig dreht Spiel gegen Augsburg - und zittert doch Stand: 15.04.2023 17:30 Uhr

Gegen den FC Augsburg lag RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.04.2023) früh zurück und gewann doch 3:2 (3:1). Das hatte viel mit Timo Werner zu tun, er war an allen Leipziger Toren beteiligt. Zittern musste RB am Ende trotzdem.

Arne Maier hatte Augsburg schon in der 5. Minute in Führung gebracht. Doch dann zeigte Werner, was er kann: Erst bereitete er den Ausgleich durch Kevin Kampf (10.) vor, dann traf er selbst zweimal (32., 35.). Vor allem den zweiten Treffer wird Werner so schnell eher nicht vergessen. Es war sein 100. Treffer in der Fußball-Bundesliga.

In der Schlussphase sorgte Augsburgs Joker Ruben Vargas mit seinem Tor noch einmal für Spannung (82.). Doch der Ausgleichstreffer gelang dem FCA nicht mehr.

In der Tabelle klettert Leipzig nach dem 15. Saisonsieg zumindest für eine Nacht auf Rang drei. Der 1. FC Union könnte allerdings mit einem Sieg gegen den VfL Bochum am Sonntag (16.04.2023) wieder vorbeiziehen. Augsburg ist Tabellen-13. und hat fünf Punkte Vorsprung auf den FC Schalke 04 auf Relegationsrang 16.

Iago auf Maier - Jubel beim FC Augsburg

Für den ersten Aufreger der Partie sorgten die Gäste aus Augsburg. Nach einem Ballverlust von Leipzigs Benjamin Henrichs schaltete der FCA schnell um. Eine Hereingabe von Iago landete bei Maier, der mit dem ersten Kontakt abschloss und zur überraschenden Führung traf.

Der dreifache Werner

Der Ausgleich für RB Leipzig fiel keine fünf Minuten später, vorausgegangen war ein Augsburger Ballverlust. Leipzig versuchte es über die rechte Seite und hatte Erfolg: Werner ließ Felix Uduokhai stehen und flankte an den ersten Pfosten, wo Kampl vor Maximilian Bauer an den Ball kam und zum 1:1 traf.

Anschließend übernahm Leipzig die Kontrolle über dieses Spiel, und belohnte sich durch zwei Treffer von Werner innerhalb von drei Minuten. Erst vollendete Werner eine Flanke von Henrichs aus elf Metern platziert unten links ins Eck. Dann nahm Werner ein Zuspiel von Kampl an, legte sich den Ball selbst vor und traf mit einem Volleyschuss genau unter die Torlatte.

Augsburgs Vargas trifft, Leipzig zittert

Anschließend war es dann wieder vorbei mit der Leipziger Herrlichkeit, auch Werner sah man nun nicht mehr so oft. RB beschränkte sich in der zweiten Hälfte darauf, die Führung zu verwalten - und wäre mit diesem Plan beinahe gescheitert.

Nachdem Leipzigs Willi Orban zweimal daran gescheitert war, den Ball aus der Gefahrenzone zu köpfen, schoss Mads Pedersen. Sein Versuch wurde noch geblockt, doch anschließend kam Vargas zum Abschluss. Und Augsburgs Joker traf mit einem Flachschuss aus zwölf Metern.

Es folgte eine Schlussphase, in der Leipzig zitterte und Augsburg drückte. Am Ende aber jubelte nur RB.

RB in Leverkusen, Augsburg gegen Stuttgart

Zum Auftakt des 29. Spieltags empfängt der FC Augsburg den VfB Stuttgart (Freitag, 21.04.2023 um 20.30 Uhr). Leipzig ist zwei Tage später in Leverkusen zu Gast (17.30 Uhr).