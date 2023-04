Niederlage in Berlin 0:3 bei Union - Stuttgart kommt Abstieg immer näher Stand: 01.04.2023 17:22 Uhr

Der VfB Stuttgart gerät im Abstiegskampf immer weiter unter Druck, bei Union Berlin kassierte die Mannschaft eine 0:3-Pleite.

Durch das 0:3 (0:0) bei Union Berlin bleibt der VfB Stuttgart mit nur 20 Punkten nach 26 Spielen Tabellenletzter. Seit fünf Spielen ist der VfB ohne Sieg. Überhaupt gelang unter Labbadia, der im Dezember übernommen hatten, erst ein Erfolg in bislang elf Ligaspielen. "Wir sind vielleicht nicht konsequent genug. Wir haben noch genug Spiele und müssen uns alle den Arsch aufreißen" , sagte Torhüter Fabian Bredlow.

Union Berlin bleibt durch den Heimsieg in Schlagdistanz hinter dem Spitzenduo der Tabelle und steuert damit einer erneuten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb entgegen.

Stuttgart mit guter erster Hälfte

In der ersten Hälfte war Stuttgart der Fühurng nah und zeigte zunächst ein gutes Spiel. Dan-Axel Zagadou (29.) und Tiago Tómas (43.) vergaben ihre Chancen jedoch, ein Tor von Juan José Perea wurde wegen eines Handspiels nach Überprüfung durch den Videoassistenten nicht anerkannt (34.).

Union übernimmt nach der Pause das Kommando

Nach der Pause aber übernahm Union das Spiel. Kevin Behrens vergab noch (48.), Sheraldo Becker traf dann nach Jérôme Roussillons Flanke in der 51. Minute zur Führung.

Zagadou hatte die Chance zum Ausgleich für Stuttgart vergeben (59.), und so erhöhte Behrens auf 2:0 (65.) mit einem Abstauber. Der VfB brach nun auseinander, Stuttgarts Genki Haraguchi fälschte eine Flanke von Behrens bei einem Abwehrversuch ins eigene Tor ab (68.).

Beide Teams jetzt mit Chance auf das Halbfinale im DFB-Pokal

Für beide Klubs geht nun zunächst im Viertelfinale des DFB-Pokals weiter. Union Berlin spielt Dienstag (04.04.2023, 18 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Stuttgart hat am Mittwoch (18 Uhr) beim 1. FC Nürnberg die Chance, das Halbfinale zu erreichen.

In der Bundesliga spielt Berlin am Samstag (08.04.2023 15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund, Stuttgart trifft am Sonntag (17.30 Uhr) auf den VfL Bochum.