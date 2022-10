Ausgleich nach Torwartfehler Freiburg holt glücklichen Punkt bei Hertha BSC Stand: 09.10.2022 19:24 Uhr

Vor dem Topspiel gegen Bayern München muss sich der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC mächtig für ein Unentschieden strecken.

Am 9. Bundesliga-Spieltag trennten sich Hertha BSC und der SC Freiburg im Berliner Olympiastadion mit 2:2 (1:1). Dodi Lukebakio (34.) und Suat Serdar (61.) drehten am Sonntag (09.10.2022) zunächst einen Rückstand durch Freiburgs Daniel-Kofi Kyereh (23.), ehe den Gästen durch Kevin Schade (78.) noch der Ausgleich gelang.

Während Hertha mit acht Punkten nach dem vierten Remis in Serie als 14. weiter nicht richtig von den Abstiegsplätzen wegkommt, stehen die jetzt seit sieben Spielen ungeschlagenen Breisgauer mit 18 Zählern zunächst an der Tabellenspitze.

Hertha BSC mit viel Biss

Nach der jüngsten Serie ohne Niederlage begann Hertha BSC auch gegen Freiburg selbstbewusst. Mit hohem Pressing und schnellem, schnörkellosen Spiel nach vorne über die schnellen Außen Dodi Lukebakio und Chidera Ejuke hatten die Gastgeber im Berliner Olympiastadion in der Anfangsphase die besseren Ansätze nach vorne.

Allerdings hatte Freiburg auch ohne seinen an Covid erkrankten Trainer Christian Streich an der Seitenlinie die klarere Struktur und die besseren Möglichkeiten. Kyereh verpasste zunächst aus kurzer Distanz die Führung (22.), durfte aber nur knapp 60 Sekunden später jubeln. Nach starker Vorarbeit von Ritsu Doan musste Kyereh einen Rückpass des Japaners nur noch zum 1:0 über die Linie drücken (23.). Freiburgs 13. Saisontor war der zehnte Treffer eines Neuzugangs.

Lukebakio verwandelt Handelfmeter

Aber Berlin ließ sich durch den Rückstand nicht von seiner Linie abbringen. Mutig griffen die Gastgeber weiter früh an und setzten auf schnelles Umschaltspiel. Vor allem Lukebakio stellte die SC-Abwehr immer wieder vor Probleme. So entwischte der Herthaner auch vor dem Ausgleich über rechts. Sein Schussversuch sprang Freiburgs Kapitän Christian Günter im Strafraum an den Arm. Den folgenden Elfmeter verwandelte Lukebakio sicher unten links zum Ausgleich (34.).

Das gab Hertha BSC noch mehr Auftrieb. Bis zur Pause hatte das Schwarz-Team durch Ejuke (38.) und Jonjoe Kenny (42.) noch zwei gute Chancen zur Führung. Die fiel dann im zweiten Durchgang. Freiburgs Defensive ließ Serdar im Mittelfeld zu viel Platz. Der Berliner zog durchs Zentrum und vollendete mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern ins linke untere Eck zum 2:1 (61.).

Beflügelt von der Führung blieben die Gastgeber am Drücker. Unermüdlich lief Hertha an, schaltete schnell um. Freiburg kam kaum zum Luftholen - und durfte sich doch noch über den Ausgleich freuen. Bei einer langen Freistoß-Flanke verschätzte sich Hertha-Schlussmann Oliver Christensen und bekam den Ball nicht richtig zu fassen. Freiburg schaltete schnell und erzielte durch Schade das 2:2 (78.).



Freiburg erst nach Nantes, dann gegen Bayern

Der SC Freiburg muss zunächst am 4. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auswärts beim FC Nantes antreten (Donnerstag, 13.10.2022, 18.45 Uhr). In der Fußball-Bundesliga sind die Breisgauer danach auswärts am Sonntagabend bei Bayern München gefordert. Hertha BSC ist tags zuvor im Samstagabendspiel bei RB Leipzig zu Gast.