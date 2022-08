Trotz vergebenen Elfmeters 1. FSV Mainz 05 siegt spektakulär in Augsburg Stand: 20.08.2022 18:13 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat in der Fußball-Bundesliga trotz eines vergebenen Elfmeters beim FC Augsburg gewonnen - dank eines Last-Minute-Tors.

Von Frank Menke

Da war nicht nur Kampf, sondern auch viel Nervenkitzel drin. Der 1. FSV Mainz 05 hat am Samstag (20.08.2022) in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg 2:1 (1:1) gesiegt. Karim Onisiwo (31. Minute) brachte die Rheinhessen vor 23.755 Zuschauern in Führung, Ermedin Demirović (35.) erzielte den Ausgleich. Der Mainzer Aarón Martin (62.) verschoss einen Foulelfmeter, Jae-sung Lee (90.+3) machte kurz vor Schluss noch den Siegtreffer für die 05er.

Somit haben die Rheinhessen nach fünf in Augsburg verlorenen Ligaspielen und einem verlorenen Pokalspiel in Folge mal wieder beim FCA gepunktet. Mit sieben Zählern nach drei Spieltagen liegt die Mannschaft von Bo Svensson voll im Soll, Augsburg verharrt bei drei Punkten.

Onisiwo mit kühlem Kopf

Die Partie begann recht zäh, die erste halbe Stunde war geprägt von vielen Fouls, entsprechend vielen Unterbrechungen und Diskussionen der Spieler mit dem Schiedsrichter. Das änderte sich mit der Mainzer Führung.

Nach einem weiten Abschlag von 05-Torhüter Robin Zentner spielten sich Angelo Fulgini und Onisiwo den Ball zu, der Österreicher vollstreckte aus 16 Metern mit kühlem Kopf zum 0:1. Das Tor hielt auch der Videoüberprüfung wegen eines vermeintlichen Handspiels von Onisiwo stand.

Traumtor von Demirović

Die Mainzer Führung währte allerdings nur vier Minuten. Einen wunderschön vorgetragenen Angriff der Augsburger vollendete Zugang Demirović technisch perfekt per Hacke ins lange Eck zum Ausgleich. Dabei blieb es in der kampf- und körperbetonten Partie bis zum Halbzeitpfiff.

Gikiewicz hält Strafstoß

Glück hatten die Mainzer, als Alexander Hack (57.) mit dem Rücken zum Tor eine Hereingabe von Mads Pedersen per Kopf nur knapp am eigenen Kasten vorbeilenkte. Dann wurde es richtig aufregend.

Nachdem ihn Carlos Gruezo im Strafraum am Fuß getroffen hatte, fiel Jonathan Burkardt etwas theatralisch. Berührung ist aber Berührung, Schiedsrichter Sascha Stegemann gab Elfmeter. Den von Martín (62.) schwach geschossenen Strafstoß konnte Rafal Gikiewicz locker parieren.

Augsburger Defensive im Tiefschlaf

Die Partie blieb offen, wenngleich Mainz in der Folge weiterhin Vorteile hatte. Bis zum Ende führten beide Mannschaften die Partie intensiv, dann ließ Lee die Mainzer in der Nachspielzeit jubeln.

Bei einer Ecke befanden sich große Teile der FCA-Defensive im Tiefschlaf. Hellwach war hingegen Lee, der Martíns Eckballverlängerung aus vier Metern im Tor unterbrachte.

FCA nun in Hoffenheim, Mainz empfängt Bayer

Augsburg spielt am kommenden Samstag (27.08.2022) um 15.30 Uhr bei 1899 Hoffenheim. Die Mainzer empfangen zeitgleich die schwer kriselnde Werkself von Bayer Leverkusen.