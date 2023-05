Beljo lässt FCA jubeln Augsburg dämpft Unions Champions-League-Träume Stand: 06.05.2023 18:32 Uhr

Nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet. Das 1:0 (0:0) am 31. Spieltag gegen Union Berlin bringt den FCA dem Klassenerhalt näher. Die "Eisernen" müssen drei Spiele vor Saisonende wieder um die "Königsklasse" zittern.

Dion Beljo (53.) ließ Augsburg, das zuletzt Anfang März drei Punkte eingefahren hatte, mit seinem Treffer jubeln. Mit jetzt 34 Zählern hat die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen als 13. sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und im Endspurt den Klassenerhalt alles selbst in der Hand. Union Berlin, das nur eins der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewinnen konnte, rutscht mit 56 Punkten auf Platz vier und hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf den nach der Niederlage gegen Leipzig fünftplatzierten SC Freiburg.

Da beide Teams eher auf Abwarten spielten, gab es in Durchgang eins nur zwei ernsthafte Torschüsse. Kevin Behrens prüfte Augsburgs Schlussmann Tomas Koubek im Anschluss an einen Freistoß per Kopfball (22.). Und kurz vor der Pause verzog Beljo knapp, nachdem Arne Engels Unions Keeper Frederik Rönnow beim Passversuch aus der Abwehr geblockt hatte (43.).

Direktabnahme von Augsburgs Dion Beljo sitzt

In den zweiten 45 Minuten blieben beide Teams zwar ihrer Linie zunächst treu, aber dieses Mal traf Augsburg mit der ersten Offensivaktion. Nach einem Einwurf flankte Ruben Vargas von rechts Richtung Fünfmeterraum. In der Mitte löste sich Beljo von Bewacher Paul Jaeckel und traf per Direktabnahme rechts unten zum 1:0.

Augsburg bleib in der Folge aktiv. Arne Engels verzog einen Distanzschuss (69.). Ein Kopfball von Ermedin Demirovic ging vorbei (71.). Union tat sich unheimlich schwer, Druck nach vorne aufzubauen. Erst nach einem Dreifach-Wechsel wurde es in der Schlussviertelstunde gefährlicher. Die beste Chance hatte Jamie Leweling, der mit einem 22-Meter-Schuss knapp das Tor verfehlte (75.).

Am Ende war Berlins Offensivleistung zu sparsam, um mehr herauszuholen. Union blieb auch im vierten Anlauf in der Bundesliga ohne Sieg in Augsburg.

Union gegen Freiburg, Augsburg in Bochum

Am 32. Spieltag hat Union Berlin in der "Alten Försterei" im direkten Duell um die Champions-League-Qualifikation Tabellennachbar SC Freiburg zu Gast (Samstag, 13.05.2023 um 15.30 Uhr). Augsburg könnte zur gleichen Zeit im Kellerduell in Bochum schon den Klassenerhalt perfekt machen.